Процесс объединения различных группировок за рубежом вокруг Партии исламского возрождения Таджикистана носит серьезную угрозу для безопасности страны. Об этом заявил заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Сайфулло Сафаров в понедельник на пресс-конференции в Душанбе, отвечая на вопрос журналистов относительно состоявшейся в июне этого года в немецком городе Дортмунд акции таджикских оппозиционных сил.

Сафаров отметил, что встречи различных движений, которые вступают против властей Таджикистана, вызывают опасения после того, как они стали проводится под предводительством ПИВТ.

Он подчеркнул, что все таджикистанцы должны быть бдительными и противостоять любым усилиям таких группировок, конечная цель которых является – превратить республику в поле боя.

Власти, по мнению Сафарова, должны предпринять конкретные меры для противодействия этим силам. «Думаю, такие работы уже ведутся», - отметил он.

Следует отметить, что 9 июля в Дортмунде (Германия) прошла акция оппозиции, посвященная 20-й годовщине подписания мирного соглашения. В ней приняли участие глава запрещенной в Таджикистане ПИВТ Мухиддин Кабири, а также представители «Группы 24».