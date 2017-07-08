Посол Туула Юрьёля, Глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе, встретилась в пятницу с министром иностранных дел РТ Сироджидином Асловым. Она проинформировала главу таджикского МИД о преобразовании «Бюро ОБСЕ в Таджикистане» в «Офис программ ОБСЕ в Душанбе» с 1 июля.

Как сообщается в распространенном ОБСЕ пресс-релизе, дипломаты обменялись мнениями о перспективах и приоритетах сотрудничества в рамках мандата Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.

Посол Юрьёля отметила, что национальные приоритеты Республики Таджикистан, такие как безопасность границ и устойчивое экономическое развитие, в том числе поддержка, оказываемая возвращающимся трудовым мигрантам, должны быть учтены при планировании будущих проектов Офиса программ, отмечается в сообщении.

Представитель ОБСЕ в РТ подчеркнула, что Офис программ хотел бы изучить новые возможности для укрепления сотрудничества, с тем, чтобы обеспечить участие принимающей страны в осуществлении программ и проектов Офиса программ.

Напомним, в соответствии с решением, принятым Постоянным советом ОБСЕ в Вене, с 1 июля 2017 года Бюро ОБСЕ в Таджикистане было преобразовано в «Офис программ ОБСЕ в Душанбе».

Офис программ ОБСЕ в Душанбе будет осуществлять программную деятельность в рамках военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений работы ОБСЕ с целью оказания поддержки Таджикистану в осуществлении принципов и выполнении обязательств ОБСЕ, сообщалось в ранее распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что Офис программ будет работать с Правительством Республики Таджикистан в тесном сотрудничестве и на основе проведения консультаций.