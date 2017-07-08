Одна из лучших легкоатлеток Таджикистана установила новые национальные рекорды Таджикистана на Международном турнире по лёгкой атлетике, пополнив национальную копилку ещё одной золотой медалью.

Традиционный международный турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке проходил 17-18 июня в 20-й раз, и в нем приняли участие атлеты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

Два результата Кристины Пронженко на 400 метров с результатом 54,70 и на 400 метров с/б 59,34 оказались рекордными. Она установила новые рекорды республики в этих видах. Ранее Кристина Пронженко установила новый национальный рекорд на чемпионате Таджикистана. Она выиграла золотую медаль на дистанции 400 метров с барьерами. Ее результат 59,70.

Теперь в активе таджикской сборной одиннадцать медалей, в том числе две золотые. Обладателями первых мест стали Пронженко Кристина на дистанции 400 метров (54,70) и Исматов Одилшох — 800 метров (1:51.55).

Серебряные медали выиграли Дерепаскин Григорий (200 метров) – 22,21; Атабаев Даврон (400 метров) – 47,90; Назарова Мехрангез (5000 метров) — 18:16.73; Пронженко Кристина (400 метров с/б) – 59,34. И в эстафете 4х400 метров — Дерепаскин Григорий, Абдуллаев Азиз, Пулатов Алишер, Атабаев Даврон.

Бронзовые награды в активе Атабаева Даврона (100 метров) – 11,00; Дерепаскина Григория (400 метров) – 48,46; Шамсидинова Мехрубона (5000 метров) — 15:39.99 и Пулатова Алишера (400 метров с/б) – 53,00.

Как говорит сама спортсменка: «Спорт делает человека сильным и учит не бояться сложностей. Никогда не сдаваться — это главный мотивационный принцип. Мне очень помогает в этом мой отец и тренер Леонид Пронженко, его вера в меня. С самых первых моих шагов в легкой атлетике он говорил, что важно пробовать себя в нескольких видах и надо стараться показывать результат. Благодаря его поддержке мне удается достигать поставленных целей.

«Очень рада, что мне удалось установить очередные национальные рекорды. Изначально ставила перед собой цель улучшить свои показатели и справилась с этой задачей. Нынешний сезон складывается для меня достаточно удачно. Сейчас чувствую себя хорошо, думаю, нахожусь в оптимальной форме. Никогда не сдаваться — это главный мотивационный принцип», — рассказала спортсменка.