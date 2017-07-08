Правительство РФ утвердило концепцию единого ресурса с информацией о гражданах страны. Документ опубликован на сайте правительства. Создать ресурс планируется к 2025 году, сообщает Медуза.

Цель создания ресурса — появление системы учета, обеспечивающей «достоверность и непротиворечивость» данных о населении, и «направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов».

По сообщению правительства, в ресурс будут внесены лишь те данные, которые уже учтены в других информационных системах.

О создании единого ресурса с данными о россиянах сообщалось летом 2016 года, когда Госдума приняла закон о создании единого реестра ЗАГС. Тогда сообщалось, что на его основе будет создан «единый федеральный информационный ресурс» со сведениями о населении.