На полях саммита «большой двадцатки» президент России Владимир Путин впервые встретился не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с его супругой Меланьей Трамп. Первая леди Соединенных Штатов и российский президент пожали другу руки и обменялись приветствиями.

Кстати, как рассказал в пятницу американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, Первая леди США Мелания Трамп заходила в комнату, где проходила встреча Дональда Трампа и Владимира Путина во время переговоров, сообщает Интерфакс.

"Все стояли у двери. Я даже думаю, что они (члены команды Трампа - ИФ) в какой-то момент отправили первую леди, чтобы проверить, сможет ли она нас забрать оттуда, но это тоже не сработало", - рассказал он американским журналистам.

После этого переговоры лидеров США и РФ длились еще целый час. "Определенно, ее задумка не удалась", - добавил Тиллерсон.

Ранее он рассказал, что президенты двух стран не хотели завершать беседу. "Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание", - сказал журналистам госсекретарь США.