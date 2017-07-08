В пятницу, 7 июля, в Гамбурге открылся саммит «Большой двадцатки», в рамках которого лидеры крупнейших стран мира обсудят широкий спектр международных тем, в том числе кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Центральным событием первого дня саммита стала встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры глав двух стран продолжались более двух часов.

Путин заявил, что рад знакомству с Трампом.

«Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесёт позитивный результат», — сообщил Путин.

Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов во время двусторонней встречи. Пресс-конференцию дали главы внешнеполитических ведомств двух стран, сообщает Интерфакс.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прокомментировал затянувшуюся встречу президентов Америки и России. Дипломат отметил, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге продлились дольше запланированного, поскольку ни один из них не хотел завершать беседу.

Тиллерсон назвал очень конструктивной встречу президентов России и США. По его словам, лидеры быстро нашли общий язык и достигли взаимопонимания, передаёт слова госсекретаря США агентство ТАСС.

«Между ними было очень ясное положительное взаимопонимание», — цитирует Тиллерсона Интерфакс.

Дональд Трамп несколько раз в ходе разговора поднимал тему «вмешательства» России в американские выборы, рассказал Тиллерсон.

Госсекретарь США рассказал о договорённостях между Трампом и Путиным по созданию рабочей группы для разработки рамочного соглашения по кибербезопасности и невмешательству.

«Они обсудили возможность создания рамочного, чтобы обозначить, как страны могут работать вместе для лучшего понимания того, как противодействовать киберугрозам. Чтобы выяснить, как эти инструменты используются для вмешательства во внутренние дела государств, для совершения атак на инфраструктуру и с террористическими целями», — отметил госсекретарь.

Сергей Лавров, в свою очередь, на пресс-конференции заявил, что Путин сказал Трампу, что Россия не вмешивалась в выборы США.

Путин и Трамп договорились создать двустороннюю рабочую группу для развития взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая кибербезопасность, сообщил Лавров.

Кроме того, глава российского МИД рассказал о планах создать канал РФ — США по украинскому урегулированию.

«При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединённых Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, возможности, которые есть у США для продвижения урегулирования на основе минских договорённостей с учётом и опираясь на тот потенциал, который заложен в Контактной группе и в нормандском формате», - цитирует главу российского МИД РИА Новости.

«У меня была очень длительная беседа с президентом Соединённых Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности», — цитирует «Интерфакс» заявление Путина по итогам встречи с Трампом.

Так Путин принёс извинения премьеру Японии Синдзо Абэ за вынужденное ожидание, с которым по протоколу у него была назначены встреча, сообщает РИА Новости.

Кстати, на полях саммита Владимир Путин лично познакомился не только с Дональдом Трампом, но и с его женой Меланьей.