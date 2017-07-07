АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Стартуют традиционные пресс-конференции по итогам деятельности 6 месяцев 2017 года. Первым перед журналистами отчитаются руководители Центра стратегических исследований Таджикистана (9:00) и министерства образования и науки РТ (11:00). Все пресс-конференции будут проходить в Республиканском пресс-центре.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ИЮЛЯ

1925 - Учреждено Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Ныне – ИТАР-ТАСС.

2009 - В поселке Хаит Раштского района в эпицентре землетрясения 1949 года открыт мемориальный комплекс «Мать Хаита».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ИЮЛЯ

1913-1982 – Родился государственный деятель Джаббор Расулов.

1914-1995 – Родился академик Мухаммадкул Нарзикулов.

1926-2000 – Родился Народный гафиз Таджикистана Иброгим Кобулиев.

1959 – Родился литературовед Аъзами Яздони.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 39-41 тепла

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 42-44 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 31-33 тепла.