5 июля самолет "Сомон Эйр", летевший в Дубай, откуда спортсмен должен был полететь в Тайбэй на турнир «Азия Опен», задержали на 9 часов.

В авиакомпании связывают внесение изменений в графике полетов с возникшими в тот день неблагоприятными метеорологическими условиями.

«5 июля по метеорологическим условиям Международного аэропорта Душанбе (гроза и шквалистый ветер) два воздушных судна авиакомпании «Сомон Эйр», следовавшие по маршрутам Москва-Душанбе и Новосибирск-Душанбе, не смогли получить разрешение на посадку в столичном аэропорту, и были вынуждены уйти на запасной аэродром Худжанда. Только после улучшения погодных условий и после того, как диспетчерская служба аэропорта Душанбе дала разрешение экипажам указанных самолётов на перелёт, воздушные судна благополучно вернулись в Душанбе. К сожалению, данные обстоятельства повлекли за собой изменения в дальнейшем графике полётов других рейсов, в том числе и рейса по маршруту Душанбе-Дубай, который был выполнен с 8-часовой задержкой», - сказали «АП» в пресс-службе «Сомон Эйр».

Авиакомпания принесла свои извинения пассажирам «за доставленные неудобства, вызванные обстоятельствами, никак не зависящими от авиакомпании».

Из-за опоздания таджикские дзюдоисты Комроншо Устопириён и Саиджалол Саидов опоздали на стыковочный рейс: они должны были вылететь из Душанбе в Дубай вечером, 5 июля, а потом сделать там пересадку на рейс до Тайбэя, где проходит открытый турнир Азии. Участие в этих соревнованиях входило в часть подготовки к чемпионату мира по дзюдо, который состоится в Будапеште 28 августа-3 сентября этого года.

«Азия Опен» в Тайбэе проходит ежегодно в июле. По сообщению Федерации дзюдо Таджикистана, в турнире не разыгрываются олимпийские рейтинговые очки, но турнир служит проверкой готовности дзюдоистов перед крупными чемпионатами. Аккредитация спортсменов для участия в этом открытом турнире прошла вчера, сегодня состоятся жеребьевки. Наших спортсменов там не будет.