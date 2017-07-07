27 апреля неизвестный напал на основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, плеснув ему в лицо зеленой жидкостью.

Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 25 суток административного ареста. Хотя он находился в спецприемнике, утром 7 июля его вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там, пишет Медуза.

Ранее глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что у выхода из спецприемника политика ждут активисты движения SERB, в том числе Александр Петрунько — его подозревают в нападении на оппозиционера в апреле. В руках у активистов пакеты, все они — в перчатках.

Навального отправили под арест после задержания 12 июня. На него составили административный протокол об организации несогласованного митинга. Затем 30-дневный срок ареста сократили на пять суток.

Перед выходом Навального из спецприемника в его предвыборные штабы по всей России начали приходить полицейские, которые изымают там агитацию. Следственные мероприятия проходят под предлогами различных уголовных дел.