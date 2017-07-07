Государственная кадровая служба в июле ежегодно публикует декларации государственных служащих за прошедший год, пишет сегодня zanoza.kg. Декларанты рассказывают, сколько они заработали за 2016 год, а также указывают доходы и расходы ближайших родственников. Традиционно первыми публикуются отчеты о деньгах первых лиц государства.

Изучив декларации за 2016 год и предыдущие периоды, можно сделать следующий вывод:

Доходы самого Атамбаева не сильно изменились за последние годы - он тратил больше, чем зарабатывал. А вот доходы родственников увеличились в несколько раз.

В 2016 году глава государства заработал 1 млн 246 тыс. 791 сом. В документе не указывается, что из этой суммы является заработной платой, а что отдельной прибылью. Потратил Атамбаев 8 млн 385 тыс. сомов из собственных накоплений.

В собственности у Атамбаева есть строение 116 кв. м с земельным участком площадью в 2,7 га. Имеются во владении у президента и многолетние насаждения на территории в 6,4 га.

Для сравнения - за 12 месяцев 2013-го Атамбаев заработал на посту президента 960 тыс. 744,84 сомов, за 2014 год сумма его доходов выросла до 1 млн 281 тыс. 609 сомов. В 2015 году президента заработал 1 млн 298 тыс. 448 сомов, потратил 34 млн сомов из собственных средств (примерно полмиллиона долларов). Это президент, скорее всего, приобрел дом в Кой-Таше.

Родственники Атамбаева

В декларациях указываются доходы и расходы близких родственников госслужащих. То есть речь идет о первой леди Раисе Атамбаевой.

Близкие главы государства в прошлом году в 2016 году заработали 250 тыс. сомов по основному месту работы. В качестве процентов за вклады - $100 тыс., еще 369 тыс. сомовполучили в качестве дивидендов и 2,5 млн сомов в качестве доходов в результате гражданско-правовых договоров.

Потратила первая леди тоже немало - 9,488 млн сомов. Если перевести долларовые доходы в сомы по среднему курсу в 2016 году, то у Раисы Атамбаевой осталось еще примерно полмиллиона сомов. Среди записанного на нее имущества теперь нет недвижимости. В 2015 году в собственности значились парковочное место на 15,7 кв. м и две квартиры площадью 133,3 и 51,3 квадратных метра.