Воскресным вечером 2 июля на вещевом рынке «Корвон» между воротами № 6 и 7 вспыхнул пожар, в результате которого пострадали торговые точки 300 предпринимателей. Это не первый пожар такого масштаба на рынке. Ведется расследование, выясняются причины, выдвигаются версии…

«Рынок – не бесхозное место»

На место происшествия мы выехали следующим же утром. Еще на повороте у Автоцентра дороги были перекрыты, толпы людей пешком двигались в сторону рынка. Многочисленные наряды милиции не пропускали автомобили, а местами и людей.

Первые ворота. Рынок живет своей жизнью: все магазины вдоль главного проспекта работают в обычном режиме, покупатели возвращаются с большими пакетами после шопинга. Оснащенные съемочной техникой, мы хотели смешаться с толпой, чтобы не привлекать внимания милиционеров, которые по 2-3 человека стоят на расстоянии 20-30 метров друг от друга вдоль трассы. Но не тут-то было…

У ворот № 5 стоят все те же милиционеры, но уже с щитами и дубинками. Тут нам заслонил дорогу охранник.

- Куда путь держите? Кто вы такие?

- Так посмотреть на пожарище, мы журналисты.

- Рынок – не бесхозное место, здесь есть своя администрация, без разрешения которой вы не можете здесь снимать, - сказал он строго и повел нас к руководству рынка.

Народ способен и на экзекуцию

Исполнительный директор ООО «Бозори “Корвон”» Халима Мавлонова выглядела уставшей. «Мы всю ночь не спали, поэтому я так выгляжу», - объяснила она и, узнав, по какому поводу мы здесь, сказала, что ее саму, директора рынка, на место пожара не пускают, так что уж говорить о представителях прессы…

- Там ведется расследование, ворота закрыты, место оцеплено милицией, - говорит она и, чтобы мы сами удостоверились в этом, предлагает вместе с ней сходить на место происшествия.

По пути к месту пожара директор рассказала, что тут творилось той ночью:

- Рынок - такое место, где не поймешь, на что способна толпа. Никто ведь не знает, почему произошел пожар, были различные версии. А у разъяренных продавцов свои предположения: может, снова поджог. И заметив мальчика на крыше, заподозрили его в поджоге, связали руки, ноги и привязали к столбу, и если бы не подоспевшие стражи порядка, то не знаю, что бы было…

В состоянии аффекта люди на все способны, - отмечает она.

По словам Мавлоновой, во время такого происшествия в толпе может быть кто угодно. Например, какой-то молодой человек был замечен среди пострадавших, которые хотели пролезть за своим товаром во время пожара. Когда его спросили, что он на этом рынке продает, он ответил: «Ткани». А продавцы ведь знают, что в торговых рядах в районе ворот № 6 и 7 никто тканями не торгует – там ведь продают готовую одежду и обувь. Таких вот мошенников тоже можно было встретить во время пожара.

«Пожарные ждали вызова»

По словам директора, в торговых рядах, где случился пожар, нет столовых, продавцам запрещено самостоятельно проводить электричество для установки вентилятора или зарядки телефонов. «У нас создана специальная комиссия, которая ежедневно делает обход и проверяет по рядам соблюдение техники безопасности, - сказала директор и добавила, что по версии, которая пока разрабатывается следствием, это или замыкание электропроводки, или поджог.

- Но многие торговцы утверждают, что ежедневно в 4 вечера на рынке отключают электричество, - возразили мы.

- Да, это так, но существует и вторая линия, которая обеспечивает электропитанием камеры видеонаблюдения и прожекторы для ночного освещения, - объясняет Мавлонова.

К слову, директор пожаловалась на ведомственную пожарную часть, которая находится прямо напротив сгоревших рядов, буквально в 100-200 метрах от места возгорания.

- Пожар случился в 20 часов 03 минуты вечера, но пожарным понадобился целый час (!), чтобы приехать на место происшествия, - сказала она. - Если бы они вовремя прибыли на место пожара, предприниматели бы так не погорели.

Между тем, по словам директора, так как это был оптовый рынок, то большинство товара предприниматели хранили на складах в другом месте, поэтому многим удалось избежать огромных потерь, которые были, например, во время пожара на «Корвоне» пять лет назад.

Возвращение в прошлое

«Корвон», который был открыт 15 лет назад на площади около 14 тысяч квадратных метров, горит не в первый раз. Он пережил 8 крупных пожаров, по причине замыкания в электропроводке и поджогов. Первый случился в августе 2005 года, когда полностью сгорел магазин «Элегант» - 130 торговых точек. Второй - 25 марта 2006 года, в результате которого сгорели складские помещения на площади 4800 квадратных метров. 12 ноября 2006 года третий пожар уничтожил около 60 кв. м площади оптового рынка. В марте 2008 года огонь уничтожил 4 сектора оптового рынка, а в октябре того же года – пожар № 5 охватил площадь в 2 тысячи квадратных метров. В августе 2011 года снова горел «Элегант». В сентябре 2012 года, по словам директора рынка, на территории произошел седьмой по счету пожар, который уничтожил более 5 тыс. кв. м, тогда сгорело 2 тыс. 550 торговых точек и тогда же погибли люди - три человека, еще несколько получили травмы.

Общий ущерб от всех возгораний составил около 3,5 миллионов долларов. Характерно, что все пожары произошли в вечернее время. К слову, последний (не считая нынешнего), седьмой пожар на оптовом рынке возник в результате поджога, но найти преступников милиции так и не удалось…

Еще тот пожар запомнился тем, что тысячи предпринимателей, работающих на рынке, вышли на улицы Душанбе с требованием найти виновных в поджоге. Экс председатель города Махмадсаид Убайдуллоев пообещал восстановить рынок за месяц, а также продлить кредиты предпринимателей в банках.

Окольными путями

Но вернемся к сегодняшнему дню. К месту пожара нас действительно не пропустили. С десяток милиционеров, оснащенных щитами, держали оборону ворот № 5, 6 и 7. Они даже не подпускали близко проходящих мимо пешеходов, которые двигались в сторону других ворот рынка.

Мы попрощались с директором и пошли через торговые ряды в районе четвертых ворот, отсюда мы смогли подойти к пожарищу, как говорится, с тыла.

Среди груды обгорелых балок продавцы собирали в большие баулы остатки своего товара. Мы успели сделать лишь пару фото, как нас остановили теперь уже «люди в штатском»; оператор успел отойти на безопасное расстояние, а вот журналиста заставили стереть сделанные на телефон снимки. Отметим, что при этом тон сотрудников якобы рынка был чересчур грубым. Чтобы не вступать в перепалку, нам пришлось ретироваться.

Но для журналистов не существует преград. Не дали снять место пожара и поговорить с очевидцами - мы обошли рынок с задней стороны, там, где находятся частные дома.

Хозяин одного из домов, плотно прилегающих к рынку, где случился пожар, рассказал, что накануне почувствовал, как кондиционер в одной из комнат начал барахлить. Обойдя дом, он обнаружил, что бетонная стена, примыкающая к базару, накалена «как горящий уголь», а сквозь крыши навесов базара просачиваются клубы дыма.

- Мы начали собирать людей, побежали и сообщили в пожарную охрану, приехала машина, пожарные зашли с нашей стороны и начали тушить огонь, - рассказывает он.

- Все мы видели, что творилось тут вчера ночью, - говорит женщина - уборщица туалета, расположенного рядом с территорией рынка, где был пожар. - Я живу здесь неподалеку, это было очень страшно: пламя было видно издалека.

Во всем виноваты пожарные?

Как уже отмечала директор рынка, 47-я специализированная ведомственная пожарная часть по иронии судьбы находится прямо на противоположной стороне от ворот № 6 и 7 вещевого базара. Даже если бы пожарные протянули рукава из своей части, без машины, они бы сумели потушить огонь...

Asia-Plus

Мы беседуем с начальником части, подполковником внутренней службы Абдуджаббором Хомидзода.

- Администрация рынка сетует, что пожарная часть, находясь всего в 100-200 метрах от места происшествия, поздно начала тушить пожар, ожидая вызова. Почему вы спохватились так поздно, по словам директора рынка - через час после наступления пожара? – спрашиваем его.

- Наши сотрудники сами увидели клубы дыма и по своей собственной инициативе уже через 2 минуты сообщили об этом на центральный пункт пожарной связи Главного управления противопожарной службы МВД. Вызов зафиксирован в 21 час 03 минуты, и мы сразу же развернули действия по тушению пожара, - объясняет начальник части.

По словам Хамидзода, в части работают 32 спасателя в четыре смены, это в сутки 8 человек, поэтому, оценив масштабы пожара - а это был вызов 3-й категории сложности (это когда сложная обстановка и запрошены дополнительные силы. - Ред.), - он сразу попросил центральный пункт связи направить им помощь. По его словам, уже через несколько минут 28 боевых расчетов из близкорасположенных пожарных частей Душанбинского гарнизона, а также подоспевшая на помощь пожарная часть 201-й российской военной базы помогали тушить пожар. В общем, говорит Хамидзода, в тушении участвовало свыше 2 тысяч сотрудников органов внутренних дел республики. Через три часа пожар был полностью ликвидирован.

- А очевидцы говорят, что долго тушили потому, что в пожарных машинах не было необходимого количества воды…

- Довожу до сведения людей, несведущих в пожарной работе, что на территории рынка «Корвон» существует 102 пожарных гидранта, которые ежемесячно проверяются специальной комиссией. Все гидранты на момент происшествия были в рабочем состоянии. Потом, в распоряжении ведомственной части находятся два пожарных автомобиля в боевой готовности, каждая из которых имела по 6 тонн воды. Но не каждый знает, что такого количества воды хватает всего на первые несколько секунд тушения пожара, а потом воду качают с помощью пожарных рукавов из гидрантов, которые находятся поблизости. Поэтому у людей складывается впечатление, что пожарные приезжают на место пожара без воды – такое недопустимо по уставу.

За последние годы на рынке создана автоматическая система подачи воды в случае пожара, построен резервуар на 1000 кубометров воды и еще 10 дополнительных водоисточников. По приказу руководства рынка также создана пожарно-техническая комиссия, которая периодически проверяет состояние электрических проводов, их периодически же меняют.

Версии одного пожара

МВД заявило, что по предварительному заключению причиной возгорания стало замыкание в электропроводке. По их же данным, от пожара пострадали 25 магазинов и 260 торговых точек. По данным администрации рынка, огонь нанес материальный ущерб 303 предпринимателям.

Утром 4 июля мэр Душанбе Рустам Эмомали провел рабочее совещание и поручил столичной прокуратуре в кратчайшие сроки выявить истинную причину пожара. Возможно, это говорит о том, что версия с проводкой прозвучала неубедительно. Почему?

«Во-первых, в 16 часов территория рынка обесточивается и никакой нагрузки на сеть, чтобы от этого загорелась проводка, нет, - говорит местный сотрудник. - Во-вторых, если практически весь базар обесточивается, а отдельная линия остается лишь для ночного освещения и работы видеокамер, то необходима мощная нагрузка, чтобы привести к замыканию проводки».

В настоящее время на «Корвоне» установлено более 160 камер видеонаблюдения с автономным энергоснабжением, а за порядком круглосуточно следят свыше 100 сотрудников службы безопасности в 4 смены.

По рассказам очевидцев, вырисовывается следующая картина: охранники, заметив пожар, растерялись, подумав, что пожарные уже в курсе событий (ясное дело, если они буквально в метрах от пожара), и не сразу позвали на помощь.

По другой версии, звать на помощь никто не спешил… То есть это версия умышленного поджога с целью сокрытия, возможно, воровства. Так считают некоторые продавцы и сотрудники рынка.

Если действительно имел место поджог, то кому это было выгодно?

Во-первых, мародерам. По данным МВД, во время пожара было задержано 10 воришек, все они, воспользовавшись ажиотажем, хотели украсть ценные товары с рынка.

Во-вторых, такая ситуация могла быть выгодна некоторым продавцам, так называемым «своим» ворам. Как объяснил один из предпринимателей, многие продавцы в ситуации с пожаром не несут ни материального, ни морального ущерба. Почему? Во-первых, они реализуют чужой товар, товар своего хозяина-оптовика, и за это получают определенное вознаграждение в виде месячной зарплаты. Во-вторых, нередки случаи, когда продавец реализовал товар, например продал 50 пар обуви, но деньги растратил или вообще не намерен отдавать хозяину товара. В этом случае поджог, конечно, ему на руку – если сгорело 10 пар обуви, он может под него списать и остальные 40 пар, за которые еще не отчитался.

Вполне может быть, говорят некоторые сотрудники базара, что такой недобросовестный продавец (или их несколько) работает в связке с охраной, которая, зная или видя, что совершен поджог, вовремя не сообщает о пожаре...

В-третьих, умышленные поджоги могут быть выгодными и для администрации, нацеленной скрыть воровство товара со стороны своих людей.

Есть также мнение, что подобные пожары могут быть использованы для устранения конкурентов, как единичных предпринимателей, так и руководства - администрации и владельцев - рынков в целом.

Еще одна версия – дестабилизация. В условиях экономического кризиса и безработицы только торговцы могут иметь какой-либо капитал, и среди них легко вызвать протест и негодование, заставив потерять имущество. Учитывая, что это крупнейший рынок в стране и что пожар мог принести гораздо большие убытки, такая версия тоже имеет право на существование.

Помощь погорельцам

По указанию мэра Душанбе Рустама Эмомали сгоревшие торговые точки и магазины должны быть восстановлены в течение месяца. Также мэр дал поручение освободить от арендной платы и единовременных выплат в доход рынка всех пострадавших от пожара торговцев сроком на два года.

Но, вспоминая ситуацию с погорельцами пятилетней давности, уже сегодня многие из пострадавших скептически относятся к этим послаблениям.

«В 2012 году погорельцев тоже освободили от арендной платы и выплаты налогов на пять лет, но спустя полтора года налоговики заставили их платить снова, и никакие указы мэра города тогда не помогли», - говорит один из предпринимателей.

По словам Халимы Мавлоновой, освобождение от платы за аренду места, от уплаты налогов и ежедневных чеков предусмотрено в случае форс-мажорных обстоятельств согласно постановлению правительства от 25 января 2017 года №45 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 августа 2012 года №451».

Она сообщила, что в целях расследования пожара создана комиссия, в нее вошли представители Генеральной прокуратуры, МВД, Налогового комитета, страховой компании «Таджиксугурта». Кстати, по словам Мавлоновой, как и в прежние годы, процент страхующих свой товар предпринимателей после последних пожаров не увеличился. «Это добровольное дело, мы предлагаем, но не можем заставить людей», - объясняет она.

В ГУП «Таджиксугурта» сообщили, что как только комиссия завершит расследование, они озвучат, сколько предпринимателей было застраховано и каковы компенсации.

Мэр города Рустам Эмомали поручил созданной рабочей комиссии, в которую вошли также представители пострадавших от пожара торговцев, до 1 августа выяснить сумму ущерба, нанесенного пожаром отдельно каждому предпринимателю, и подготовить мэру предложения по данному вопросу.

Рустам Эмомали также поручил подготовить список пострадавших предпринимателей, которые получили кредиты в банках для развития своего бизнеса. Возможно, им будет оказана помощь.