В столице Казахстана приостановлена деятельность регионального религиозного объединения «Христианский центр Свидетелей Иеговы».

Как говорится в сообщении на сайте «Свидетелей Иеговы», 29 июня специализированный административный суд Алматы признал здание, которое занимает религиозное объединение, не соответствующим установленным протоколам безопасности объектов массового скопления людей. В связи с этим суд вынес решение приостановить на 3 месяца деятельность «Христианского центра Свидетелей Иеговы» и взыскать с него штраф в размере 680 тысяч тенге (более $2100).

Ранее религиозное объединение неоднократно подвергалось проверкам госорганов, в том числе силовых структур. Каких-либо правонарушений выявлено не было. Тем не менее, 5 июня полицейские привлекли общину по статье 149 («Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении») Кодекса об административных правонарушениях.

«По этому же поводу проводилась проверка ранее, 6 месяцев назад. По результатам той проверки был подготовлен паспорт защищенности объекта, там были указаны все точки, где должны быть установлены камеры, где проходные пункты и зоны, которые просматриваются. И этот паспорт согласовало местное управление внутренних дел. Все работы были проведены, камеры установлены. И вдруг инспекторы «придумывают» еще три места, где якобы должны быть камеры, хотя в паспорте они не были указаны. На основании этого составили протокол об административном правонарушении и передали в суд», - говорится в пресс-релизе религиозного объединения.

В организации считают решение о приостановлении деятельности центра «крайне несоразмерным предполагаемому нарушению», учитывая готовность выполнить любые требования властей в кратчайшие сроки.

17 мая этого года «Христианский центр Свидетелей Иеговы» навестили для проверки около 40 сотрудников силовых структур, в том числе с автоматами и в масках, отмечают в пресс-службе религиозного объединения. Полицейские тогда сослались на анонимное сообщение о возможном наличии на территории офиса «Свидетелей Иеговы» нелегальных мигрантов. Проверка завершилась без выявления нарушений.

В прошлом месяце сотрудниками правоохранительных органов Алматы была устроена облава на приверженцев этого религиозного течения. Полицейскими были задержаны 20 автобусов с 900-ми иностранными гостями, которые намеревались посетить региональный Конгресс «Свидетелей Иеговы».

Представители «Христианской общины Свидетелей Иеговы» считают, что череда последних событий в Казахстане напоминает запугивание со стороны полиции и религиозную нетерпимость, с которыми община сталкивается в России. В апреле этого года Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.

Организация готова выполнить требования властей в кратчайшие сроки, но будет обжаловать в апелляционном порядке решение о приостановлении деятельности национального центра, представляющего интересы около 18 тысяч верующих в Казахстане.

Отметим, что деятельность «Свидетелей Иеговы» с октября 2008 года запрещена на всей территории Таджикистана. В других странах Центральной Азии адепты этой организации регулярно подвергаются гонениям и преследованию.

«Свидетели Иеговы» - международная религиозная организация христианского направления. До 1931 года она называлась «Исследователи Библии», затем была переименована. По мнению некоторых исследователей, организация является христианской сектой. Количество активных членов этой организации во всем мире составляет порядка 8,5 млн человек.