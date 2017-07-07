Правительство Таджикистана рассматривает проект нового закона «Об ограничении использования табачных изделий». По сравнению с уже действующим с 2010 года аналогичным законом, новый закон еще более ужесточит нормы табакокурения в стране: курить нельзя будет нигде.

Согласно нормам нового закона, курение будет полностью запрещено в административных зданиях, в рабочих кабинетах государственных и негосударственных предприятий, в подъездах жилых домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, вокзалах, санаториях, общежитиях и в общественном транспорте.

Еще сегодня курить можно в специально отведенных для этого местах, однако, по новому закону, если он будет принят, таких мест не останется совсем: курить в общественных местах будет полностью запрещено.

Кроме того, в стране будет запрещена продажа табачных изделий на расстоянии ближе ста метров к зданиям учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, религиозных организаций.

Лицам, не достигшим 18 лет, нельзя будет продавать сигареты: если у продавца возникнет сомнение в возрасте покупателя, то он вправе будет потребовать от него соответствующий документ.

А еще в стране будет запрещена штучная реализация табачных изделий. Кроме того, на территории Таджикистана запретят бартер табачных изделий на другие товары и услуги, бесплатную их раздачу населению.

Кстати, указано в законопроекте, органы здравоохранения и социальной защиты могут дать разрешение на курение в местах отбывания наказания, в психиатрических больницах, домах для престарелых и инвалидов на основании запроса соответствующих структур: там будут сооружены специальные места для курения.

Принятый в 2010 году закон «Об ограничении использования табачных изделий» ограничил права курильщиков частично. Им было запрещено курить в общественных местах, но можно было курить в специальных местах для курения табака.

По пока еще действующему закону, курильщики имеют право курить в специально отведенных местах внутри административных зданий, в государственных и негосударственных организаций, учреждениях здравоохранения, культуры, религиозных, спортивных и образовательных учреждениях, домах отдыха, в аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалах.