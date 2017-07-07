Стенд с шоу-румом квартир для участников программы реновации на урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве, 6 июля 2017 года

В рамках Московского урбанистического форума на ВДНХ открылась выставка, где власти Москвы представили квартиры с внутренней отделкой для участников программы реновации. Шоу-рум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

1 /13 Стенд с шоу-румом квартир для участников программы реновации на урбанистическом форуме на ВДНХ в Москве, 6 июля 2017 года

На выставке смонтирован один этаж жилого дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, оснащенными сантехникой, проводкой, дверными ручками и прочими элементами интерьера. Помимо одного этажа жилого дома, на форуме показали проект условного микрорайона после реновации. В какие квартиры планируется переселить жителей пятиэтажек — в фотогалерее «Газеты.Ru».