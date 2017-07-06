Трехсторонняя встреча глав Таджикистана, Афганистана и Пакистана состоялась в загородной резиденции правительства Таджикистана «Пугус». Во встрече приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с ускорением процесса реализации проекта CASA-1000, сообщает пресс-служба главы РТ.

Также стороны обменивались мнениями относительно реализации совместных проектов по строительству железных и автомобильных дорог, развитию воздушной и телекоммуникационной связи и скорейшего подписания трехстороннего торгово-транзитного соглашения.

Были рассмотрены возможности проведения совместных выставок, торгово-экономических, сельскохозяйственных и инвестиционных встреч.

Эмомали Рахмон предложил организовать в октябре этого года в Душанбе во время проведения таджикского древнего праздника осени «Мехргон» выставку сельскохозяйственной продукции и народных ремесел Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

Стороны также обсудили возможности стабилизации сложной военно-политической ситуации в Афганистане, совместной борьбы против терроризма, экстремизма, организованной преступностью и наркотиками, сообщает пресс-служба таджикского лидера.