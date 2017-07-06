АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- В Астане (Казахстан) пройдет международный турнир на призы Президента Республики Казахстан, будет участвовать лидеров сборной Таджикистана по самбо Хамроз Раджабов

- В Гиссаре состоится 4-й тур на международном турнире «CAFA U-15 Boys Tournament 2017» для стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации. Встречаются: 18.00. Афганистан – Туркменистан, в 21:00 Таджикистан – Кыргызстан.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ИЮЛЯ

1925 - В Джиликульском районе открылось первое водное товарищество.

2003 - РТ и МАГАТЭ подписали Соглашение «О применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия», а также дополнительный протокол к данному соглашению.

2010 - Верховный суд Таджикистана приговорил двух сыновей покойного экс-министра по ЧС Мирзо Зиёева к 28 и 30 годам лишения свободы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ИЮЛЯ

1942 – Родилась доктор филологических наук, профессор Турдихон Бердиева

1969 – Родился фольклорист Саъди Косими.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.