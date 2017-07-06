В загородной резиденции правительства Таджикистана «Пугус» в Варзобском ущелье сегодня утром прошла встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.

Во встрече высокого уровня, помимо Эмомали Рахмона, участвовали президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф и премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Пресс-служба президента РТ 1 /12

После заседания Эмомали Рахмон пригласил гостей на обед, и показал им правительсвенную резиденцию, раскинувшуюся в горах Варзобского ущелья Таджикистана.

Во второй половине дня в «Пугусе» начались трехсторонние переговоры трех лидеров - Таджикистана, Афганистана и Пакистана.

Ранее сообщалось, что Эмомали Рахмон выразил озабоченность темпами реализации проекта CASA-1000, и призвал страны-участницы ускорить процесс реализации проекта.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus