Узбекистан готов возобновить сотрудничество с международной правозащитной организацией Human Rights Watch, заявил 5 июля глава узбекского МИДа Абдулазиз Камилов в ходе прямого диалога с согражданами, передаёт «Газета.Uz».

Отвечая на вопрос о «некоторой паузе» в сотрудничестве с HRW и возможности его возобновления, министр сказал: «Да, они вполне могут вернуться».

«Недавно мы получили письмо от Кеннета Росса, это исполнительный директор Human Rights Watch, в котором он просит разрешить небольшой группе во главе с г-ном (Стивом) Свердловым (исследователь HRW по Центральной Азии) прибыть в Узбекистан. Мы готовы принять эту команду», - заявил Камилов.

Он пояснил, что сотрудничество должно основываться на принципах взаимоуважения и «недопущения какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела». Кроме того, «необходимо уважать наши традиции, наши обычаи и понимать специфику».

«Мы имеем свое понимание демократического развития Узбекистана. Очень многое в этом плане делается уважаемым Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым, нашим президентом, с первого дня прихода после выборов в руководство страны», - добавил министр.

По его словам, «здесь нет никаких запретных тем» и нужно «не исключать из повестки дня никакие вопросы, (а) обсуждать их спокойно».

«Мы можем иметь разные точки зрения, разные взгляды, разные подходы к тем или иным вопросам, проблемам. Но это не должно означать, что мы исключаем полностью нашу совместную деятельность в том пространстве, где мы имеем общие интересы. Наши двери открыты, и мы готовы принять не только Human Rights Watch, но и другие организации», - заверил Абдулазиз Камилов.

Напомним, офис Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году, но с 2007 года организация лишь сохраняла регистрацию при министерстве юстиции Узбекистана, не имея возможности активно работать в стране, поскольку узбекская сторона стала отказывать в аккредитации ее представителям. В июне 2011 года Верховный суд Узбекистана удовлетворил иск Минюста о ликвидации представительства HRW.