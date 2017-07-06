С каждым годом растет число туристов, желающих посетить нашу страну, но не все готовы выложить большую сумму для проживания в дорогих отелях, предпочитая недорогие хостелы. Для таджикского туристического рынка хостел - явление пока малознакомое, но ситуация активно меняется. О том, какие особенности имеет эта сфера бизнеса и как она развивается в Душанбе, - в нашем материале.

Таджикистан с каждым годом привлекает все большее количество туристов. Кто-то из них желает в дни пребывания остановиться в дорогом отеле, где имеются все условия для полноценного отдыха, а кто-то готов переночевать даже в одной комнате с дюжиной других туристов, лишь бы место было чистое и цена за ночлег невысокая.

Именно на последний контингент рассчитано такое направление в турбизнесе, как содержание хостелов.

Йети Хостел Фото Asia-Plus

- Хостелы популярны во многих странах мира благодаря тому, что могут предложить туристам и путешественникам низкобюджетный вариант проживания, - говорит менеджер столичного турагентства King Tour – Tajikistan Саодат. - Типичный номер такой гостиницы очень похож на комнату в студенческом общежитии, не имеет комфортных условий, но главное – есть крыша над головой, чистая постель и цена, соответственно, невысокая.

По словам специалиста, сейчас немало людей, решивших заниматься этим бизнесом. Но не всем удается добиться успеха в этом деле, так как эта сфера у нас только развивается и многим не хватает опыта, примеров для подражания.

Лучшее место, где может располагаться помещение под общежитие, – это центр города, считает Саодат:

- Хостел можно организовать в обычной квартире, расположенной в многоквартирном доме. Трехкомнатной квартиры будет достаточно, чтобы разместить в среднем 15 постояльцев. Но здесь есть одна проблема – как к твоему бизнесу отнесутся соседи. Не всех устраивает, что в их подъезде днем и ночью снуют незнакомцы.

Хостел (англ. Hostel — общежитие) - европейская система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.

«Йети Хостел» - в гостях у снежного человека

В центре города, на улице Чехова, расположен «Йети Хостел». Здесь, в уютном двухэтажном частном доме, отдыхают туристы из Китая, США и Норвегии.

Йети Хостел Фото Asia-Plus

- Место очень удобное, – говорят американцы Ники и Энджи. – Недалеко от аэропорта, и до центра можно дойти пешком.

По словам Ники, она уже была в Душанбе в 2014 году и останавливалась в гостинице.

- А сейчас вот выбрала хостел «Йети» - «Снежный человек». Адрес и условия проживания узнала через сайт www.booking.com. Здесь очень уютно, не шумно, и главное – невысокие цены. Такие

хостелы – редкость даже в Европе, - уверяет она.

Как рассказал нам менеджер хостела Джамшед Темиров, свой турбизнес они начали 5 лет назад, открыв компанию «Ором тревел».

- Изучив рынок туризма, - говорит он, - мы решили открыть еще и свой хостел. Он располагался раньше в 82-м микрорайоне. Но там начались ремонтные работы, и пришлось перенести хостел в головной офис.

Менеджер утверждает, что сам процесс работы не требует больших усилий, но много приходится тратить времени и сил на оформление документов для открытия бизнеса.

Дошан Хостел Фото Asia-Plus

По словам Темирова, выбор места для этого бизнеса является фундаментом. Поэтому к этому стоит относиться серьезно. Также немаловажна цена за ночлег, предоставление других услуг, наличие парковки.

- Она у нас бесплатная, тут во дворе как-то разместили 17 мотоциклов, когда у нас остановились мототуристы, - рассказывает администратор хостела Хасан.

В «Йети Хостеле» одновременно могут поселиться до 28 человек. Здесь также в зависимости от комнат цены колеблются от 45 до 175 сомони. Сюда входят ночлег, завтрак, бесплатный Интернет и другие услуги.

А еще для гостей организовываются бесплатные экскурсии по городским достопримечательностям.

Что связывает Андрея Беднякова с «Дошан Хостел»?

Один из самых дешевых хостелов в Душанбе – «Дошан Хостел». Расположен он недалеко от столичного автовокзала, на улице Хаёти Нав. Открыл его три года назад Фаридун Алиев – молодой бизнесмен, уже успевший получить известность в Душанбе благодаря своей компании «Дошан кахва» по реализации напитков и сладостей.

Дошан Хостел Фото Asia-Plus

- Идея открытия хостела возникла после визита в нашу страну телепрограммы «Орел и Решка» в октябре 2013, - рассказывает Фаридун. – Тогда, если помните, ведущий программы Андрей Бедняков, которому пришлось за 100 долларов прожить у нас пару дней, остановился в частной квартире. При этом он, пошутив, сказал, что в Таджикистане еще, видимо, не знакомы с таким гостиничным бизнесом, как хостелы.

Пройдя несколько курсов обучения ведению бизнеса и воспользовавшись случаем, Алиев побывал в Малайзии, где в течение месяца подробно изучал гостиничное дело. Вернувшись, он приступил к реализации своего плана.

Аренда помещения в центре города, по словам бизнесмена, дорогое удовольствие, и поэтому от этой идеи пришлось сразу отказаться, хотя, конечно, многие туристы предпочитают именно этот вариант при выборе хостелов.

- Но тогда нам пришлось бы поднять тарифы для постояльцев, что не отвечает главному требованию этой гостиничной системы, - говорит бизнесмен. – Поговорил с отцом, и решили сделать этот бизнес семейным: так как мы живем в частном секторе, решили отделить часть участка дома под хостел. Построили комнаты для ночлега, кухню, обставили все необходимой мебелью, установили санузлы, кондиционеры, а во дворе посадили цветы, поставили топчаны. Пришлось потратиться, но, когда все было готово, приятно было смотреть на плоды нашего труда.

На топчане гости из Норвегии чувствуют себя прекрасно Фото Asia-Plus

Цены в «Дошан Хостел» - от 20 до 140 сомони в сутки с человека, в зависимости от того, в какой комнате гости желают остановиться. Например, в 8-местном – 20 сомони, в двухместном номере люкс - 140.

- К услугам постояльцев – бесплатный Wi-Fi, завтрак, а также чай или кофе в течение дня, кабельное телевидение в каждой комнате, душевая, стиральная машина. Все это входит в стоимость проживания, - рассказывает Фаридун.

На завтрак гостям предлагают картофель фри, чай, сахар, хлеб, яйцо, сосиски и печенье.

«Дошан Хостел» одновременно может принять до 25 гостей. Сейчас здесь отдыхают 8 человек. Семейная пара из Великобритании, Макс и Бейс Окслей, – велотуристы. Они уже объездили на двух колесах пол-Европы, Казахстан, Узбекистан и вот сейчас прибыли в Душанбе.

- Мы не можем позволить себе большие расходы, но и не хотим оставить любимое занятие – посещать другие страны. Поэтому выбрали самый дешевый вид – велотуризм. Этот хостел мы предпочли прежде всего из-за низкой цены, - рассказывает Бейс. – А когда уже прибыли к месту, попали прямо на праздник Рамазан и хозяева любезно пригласили нас за свой дастархан. Нам здесь все нравится.

Иранцы Ахмад Кузагар и Фарход Аскари готовят для себя ужин на кухне.

- Мы приехали в Душанбе через пограничный пункт Ойбек, на севере страны. До этого бывали в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. Конечно, хостелы – это не пятизвездочные гостиницы, но зато цены очень даже приемлемые, - говорят они. – Есть крыша над головой, все чисто, доброжелательные хозяева, а нам большего и не надо.