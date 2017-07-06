Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что отрицательно относится к инициативам назвать тот или иной объект в его честь. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Казахстан смотрит в будущее» на телеканале «Россия 24», сообщают СМИ.

Так казахский лидер прокомментировал решение правительства страны от 21 июня переименовать международный аэропорт Астаны в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.

«Я часто вспоминаю высказывание великого императора Рима и философа Марка Аврелия, который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал — не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник», — сказал казахский лидер.

Назарбаев отметил, что вопрос присвоения имени — это вопрос грядущих поколений.

23 ноября депутат парламента Казахстана Куаныш Султанов предложил переименовать столицу страны Астану так, чтобы в ее названии звучало имя президента. Позднее политик уточнил журналистам, что переименовать город можно в «Нурсултан» или в «Назарбаев».

76-летний Назарбаев является президентом Казахстана с 1991 года. Для него это уже четвертый президентский срок. До этого, с 1990 года, он был главой Казахской ССР, с 1989-го — первым секретарем ЦК Компартии республики. Назарбаеву законодательно присвоен статус «лидера нации», который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто «очерняет» его биографию.