В начале июля 2017 года жительнице индийского города Лакхнау облили лицо и шею кислотой; это уже пятый раз, когда ей наносят увечья таким образом. Подобные нападения, которые называют «кислотными атаками», — нередкие случаи в Индии: по различным оценкам, их происходит от нескольких сотен до тысячи в год. По словам пострадавшей, нападение на нее совершил тот же мужчина, который атаковал ее в предыдущие годы; полиция пока не нашла «состава преступления» в случившемся. «Медуза» рассказывает о феномене «кислотных атак» в Индии.

Пятое нападение с кислотой

35-летняя жительница индийского штата Уттар-Прадеш, чье имя не разглашается, сообщила, что на нее совершили пятую атаку с кислотой. Нападение произошло на территории специального хостела для женщин, переживших насилие. По ее словам, нападающий перелез через стену и плеснул ей в лицо кислотой, когда она набирала воду из колонки во дворе, а затем скрылся.

Все это случилось несмотря на то, что женщина находилась под круглосуточной защитой полиции из-за предыдущих атак. В 2008 году двое мужчин изнасиловали ее и облили кислотой из-за имущественного спора. С тех пор ее обливали кислотой еще два раза (в 2012-м и 2013-м) — по ее утверждению, это были те же мужчины; так они пытались заставить ее отказаться от обвинений. В марте 2017 года они же заставили ее выпить кислоту, когда она ехала с дочерью в поезде.

Вина мужчин пока не доказана: по сообщениям некоторых СМИ, они находятся под следствием, однако в апреле 2017 года их отпустили под залог. Сотрудники полиции также сообщили, что следствие пока не нашло состава преступления и в последнем нападении: нет никаких улик, что кислотой женщину облил какой-то человек. По их словам, пустой пузырек от кислоты был обнаружен внутри хостела, в туалете, куда незадолго до этого заходила сама пострадавшая. Эксперты-криминалисты также обратили внимание, что у женщины обожжены только лицо и шея, а следы кислоты не обнаружили на одежде, в которой она была.

Главный министр штата, индуистский деятель Йоги Адитьянатх также усомнился в показаниях женщины; по сообщению The Guardian, он назвал хостел «абсолютно безопасным местом», которое находится под охраной полиции. В то же время The Independent отмечает, что охранявшему ее полицейскому было запрещено заходить на территорию хостела, поскольку он предназначен только для женщин.

Сейчас женщина находится в отделении интенсивной терапии с химическими ожогами; ее муж говорит, что она в тяжелом психологическом состоянии. Он также возмущен тем, что на его жену снова напали, хотя она должна была находиться под круглосуточной защитой полиции.

Кислотное насилие

Пострадавшая женщина работала в индийской сети Sheroes — кафе, созданных активистками, где предоставляют работу жертвам кислотных атак. Изнасилования и нападения с кислотой — частые преступления против женщин в Индии. Только по официальным данным в 2015 году в стране были зарегистрированы 249 случаев, когда женщин обливали кислотой, а в 2016 уже около 300; их число растет с каждым годом. Активисты говорят, что в реальности эта цифра как минимум вдвое больше. Подобные нападения также получили название «кислотное насилие»; в 2013-м в стране была создана некоммерческая организация Stop Acid Attacks, которая отстаивает права жертв нападений и помогает им справиться с психологическими последствиями случившегося.

Одна из активисток организации Лакшми Агарвал — девушка, которую в 15 лет облил кислотой 32-летний мужчина, чьи ухаживания она отвергла. После многолетней тяжбы она в 2013 году добиласьужесточения правил продажи кислоты: с тех пор ее могут продавать только после предъявления удостоверения личности, а о каждом факте покупки магазин должен сообщать в полицию. Одновременно подобные нападения выделили в отдельную категорию преступлений; максимальное наказание за кислотную атаку — десять лет тюрьмы.

Лицом индийского бренда Viva N Diva стала жертва кислотной атаки

В 2014-м Лакшми стала одной из десяти женщин, удостоенных американской государственной награды International Women of Courage Award, которую ей вручила Мишель Обама. Тогда же она вместе с другими жертвами кислотных атак снялась в рекламной кампании индийского модного бренда Rupa, чтобы помочь женщинам, пострадавшим от кислотных ожогов, принять свою внешность. Марку одежды основала девушка, также пострадавшая от ожогов — ее лицооблили кислотой по указанию мачехи, когда она спала.

Год спустя Лакшми стала лицом марки одежды Viva N Diva. В комментарии Mashable Лакшми объясняла, зачем она участвует в таких съемках: «Я не сразу смогла показывать свое лицо людям. Но потом меня видели другие жертвы атак и думали: если она может, то и мы тоже. Люди склонны виктимизировать жертв кислотных атак — но нам надо покончить с таким образом мысли».

Около четверти подобных преступлений в Индии происходит в штате Уттар-Прадеш — самом населенном в стране. Международная организация помощи жертвам кислотных атак Acid Survivors Trust International отмечает, что среди жертв подобных нападений есть и мужчины, однако подавляющее большинство — женщины. Наиболее частые причины атак — сексуальные домогательства или предложения замужества, на которые женщина ответила отказом, а также домашние конфликты и имущественные споры. В конце 2016 года в Индии принялипоправку к закону об инвалидности; теперь ее присваивают и жертвам кислотных атак, что дает им возможность получать компенсацию и работу в госучреждениях. Проблема кислотных атак также остро стоитв Пакистане, Бангладеш и Колумбии.