В загородной резиденции правительства Таджикистана «Пугус», расположенной в Варзобском ущелье, сегодня проходит встреча «четверки» по проекту CASA-1000. Во второй половине дня тут пройдет второй саммит - лидеры Таджикистана, Афганистана и Пакистана обсудят региональную безопасность.

На встрече по проекту CASA-1000, которая проходит под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, участвуют президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министры Пакистана и Кыргызстана Наваз Шариф и Сооронбай Жээнбеков.

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Во второй половине дня здесь состоится встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с премьер-министром Кыргызстана, а также трехсторонняя встреча лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана, на которой будут обсуждены вопросы региональной безопасности и дальнейшей поддержки усилий правительства Афганистана по обеспечению мира и социально-экономического развития страны.

Напомним, движение транспорта по трассе Душанбе-Чанак, соединяющей столицу с Согдом, сегодня закрыто для движения авто.

Ранее УГАИ предупреждало жителей республики об этом, и просило воздержаться от поездок в Согд на один день.

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