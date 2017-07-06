У игрока национальной сборной Таджикистана по футболу Фархода Восиева, принадлежащего российскому клубу «Оренбург», истек срок арендного соглашения с душанбинским «Истиклолом». Таким образом, футболист покинул стан пятикратных чемпионов страны и вернулся в Россию.

Федерация футбола отмечает, что в «Истиклол» Восиев-младший перешел на правах аренды в начале марта и сыграл в нескольких матчах чемпионата Таджикистана и Кубка Азиатской футбольной Конфедерации.

Кроме того, «Истиклол» и форвард Джахонгир Эргашев, который был приобретен в начале сезона, достигли соглашения о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Напомним, что Эргашев перешел в «Истиклол» из белорусского клуба «Динамо-Брест».

Джахонгир Эргашев fcisloch.by

Молодой российский вратарь Рустам Ятимов, который в зимнее трансферной окно перешел в «Истиклол», в будущем также продолжит футбольную карьеру в России.

Голкиперу поступило предложение от одной российской команды, и Ятимов попросил руководство клуба отпустить его. Учитывая, то, что у вратаря было мало игровой практики в «Истиклоле», руководство клуба удовлетворило просьбу игрока и не стало возражать переходу Ятимова в другой чемпионат.

19-й летний Рустам Ятимов является воспитанником нижегородской футбольной школы. Играл в составе юношеских и молодежных команд «Волга» (Нижний Новгород).

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