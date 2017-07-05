Беженцы, возвращающиеся в родные места после столкновений правительственных войск с силами оппозиции, 1993 год

За 10 лет до мира в Таджикистане программу национального примирения воюющих сторон пытались реализовать в соседнем Афганистане. Не без поддержки советского МИД. Почему мир в соседней стране так и не наступил и какие ошибки учли участники мирного переговорного процесса в Таджикистане?

Провал Москвы

27 июня 1997 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури в присутствии российского президента Бориса Николаевича Ельцина и других высокопоставленных чиновников в Кремле подписали Общее соглашение о мире и национальном согласии.

Таким образом, закончилась одна из самых кровопролитных гражданских войн на постсоветском пространстве. Мир в Таджикистане стал возможен в результате переговоров, которые проходили в Москве, Исламабаде, Тегеране, Кабуле, Алматы, Бишкеке и Ашхабаде, а также в афганском селе Хостдех.

Следует отметить, что межтаджикские переговоры проходили под эгидой ООН, тем не менее с самого начала до самого конца первую скрипку играла Россия.

Борис Пастухов, последний советский посол в Афганистане, утверждает, что российский МИД в Таджикистане применил формулу национального примирения, которую не смог претворить в Афганистане президент Мохаммад Наджибулла в годы своего пребывания у власти, во второй половине 80-х и нач. 90-х годов ХХ века.

Ряд высокопоставленных советских военных и партийных деятелей, находившихся в этот период в Афганистане, отмечают, что программа достижения национального согласия на этой многострадальной земле была разработана политическим советником генеральных секретарей ЦК Народно-демократической партии Афганистана Бабрака Кармаля (1986–1987 гг.) и Наджибуллы (1986–1989 гг.).

Идея политики национального примирения возникла в самом начале перестройки, поэтому через год, т.е. весной 1986 года, Кремль решил отправить в отставку Бабрака Кармаля.

Причина спешки была в том, что афганская война очень дорого обходилась Советскому Союзу. В этой связи на заседании Политбюро ЦК КПСС 13 ноября 1986 г. Михаил Горбачев признал работу в этом направлении провальной.

Генеральный секретарь ЦК КПСС заявил, что в Афганистане советские войска воюют уже шесть лет, но если не менять подходов, то будут воевать еще 20-30 лет.

- Нам нужно завершение этого процесса в ближайшее время,- заявил открытым текстом М.Горбачев.

Новым руководителем Афганистана весной 1986 года стал доктор Наджиб, глава ХАД (Службы национальной безопасности).

По замыслу советского руководства, новый руководитель Афганистана должен был принести мир своей стране. Разумеется, для этого необходимо было подписать мирное соглашение с вооруженной оппозицией.

Начальник Оперативного управления Генштаба, генерал армии В.Варенников, командированный в Афганистан в этот период, отмечает, что с приходом Наджибуллы действия руководства Афганистана должны были коренным образом измениться, так как уже была достигнута договоренность по этому вопросу.

Как вспоминает генерал Варенников, как-то к нему приехал политический советник Наджибуллы Виктор Петрович Поляничко и сказал, что они определились не только с принципами политики национального примирения, ее основным содержанием, но и со сроками и методами действий.

Геннадий Петрович Кузьмичев в книге «Афганистан: боль и бессмертие» утверждает, что «именно Виктор Поляничко самым первым не только заговорил о политике национального примирения, разработал ее стратегию, но и приступил к ее практической реализации».

Как отмечает Г.П. Кузьмичев, политическому советнику с трудом удалось убедить Москву в своей правоте, и уже к началу 1987 года новое афганское руководство приступило к претворению идеи достижения национального согласия.

В этой связи переводчик И.Бурцев отмечает, что советский дипломат Олег Пересыпкин, имеющий богатейший опыт работы в арабских странах, не имея под рукой никаких первоисточников, за одну ночь написал доклад, в котором по пунктам расписал указанную программу.

Таким образом, в декабре 1986 года на чрезвычайном пленуме ЦК НДПА товарищ Наджиб, ставший вскоре доктором Наджибуллой, провозгласил политику национального примирения (ПНП).

Мирные переговоры в Афганистане, декабрь, 1996 г. Слева направо – Э.Рахмонов, Б.Раббани, С.А.Нури, А.Масъуд.

Предательство Кремля

Важнейшим документом, регламентирующим проведение ПНП, стала принятая 3 января 1987 года декларация Ревсовета «О национальном примирении в Афганистане».

В документе было заявлено, что с 15 января 1987 года правительственные силы прекратят огонь из всех видов оружия, приостанавливают боевые операции, они возвращаются в места постоянной дислокации и переходят на регламент мирного времени.

Также правительство обещало, что по незаконным вооруженным формированиям не будут наноситься артиллерийские и авиационные удары, если те не будут представлять опасности для мирного населения.

В условиях ПНП главными органами примирения стали джирги мира, а их рабочими органами — чрезвычайные комиссии (ЧК) национального примирения, создаваемые в кишлаках, волостях, уездах, провинциях.

Первым шагом на пути претворения новой политики стало освобождение нескольких тысяч политических заключённых.

В конце февраля 1987 года президент Наджибулла предложил оппозиции встретиться для переговоров в Кабуле или в любой нейтральной стране, чтобы обсудить проблему создания правительства национального согласия.

27 января 1988 года были подведены итоги первого года реализации ПНП.

Согласно официальным данным, за год на сторону власти мирным путем перешло 3200 кишлаков, из пакистанских и иранских лагерей вернулись 110 тысяч беженцев, более 40 тысяч вооруженных мятежников прекратили сопротивление, 6 тысяч их представителей вошли в коалиционные органы правления, более 12 тысяч человек были досрочно освобождены из тюрем; «зонами мира» было объявлено 165 волостей и уездов, 2 провинции и 1150 деревень, где проживало около 3 млн человек.

В то же время были помилованы такие известные полевые командиры вооруженной оппозиции, как Ахмад Шах Масуд, Джалалуддин Хаккани, Абдул Сабур Фарид, Мухаммад Панах, Мухаммад Исмаил и Салех Мухаммад.

В конце октября 1988 года президент Наджибулла вновь предложил оппозиции провести прямые переговоры в столице Афганистана или в любой другой мусульманской стране, чтобы сформировать широкое коалиционное правительство на приемлемой для всех основе.

Он также заявил о своей готовности созвать конференцию мира и создать условия для проведения выборов и созыва Лойя-джирги. Но в конце июля 1990 года оппозиция и афганская политэмиграция предложили президенту безоговорочно отказаться от власти.

Наджибулла отверг ультимативное требование и заявил, что не допустит политического вакуума.

- Мы готовы, – заявил он, – отказаться от монополии на власть, поделиться ею, но не готовы пожертвовать властью в пользу анархии и хаоса.

В том же году Наджибулла согласился оставить за собой пост президента и Верховного главнокомандующего, а посты премьер-министра, председателей Верховного суда и Народного совета, половину министерских портфелей, а также посты губернаторов ряда провинций предоставить оппозиции.

Все мирные предложения афганского президента были отклонены вооруженной оппозицией, которая подстрекалась Западом и его союзниками из ряда мусульманских стран.

Более того, Вашингтон предоставил моджахедам 600 ракет «Стингер» и дальнобойные тяжелые минометы, а военная помощь США в 1987 году достигла 630 млн долларов (по сравнению с 470 млн долларов в 1986 г.).

Советский Союз, со своей стороны, естественно, поддерживал правительство Наджибуллы. Однако эта военная помощь стала быстро сокращаться, когда советские войска ушли из Афганистана. Тем не менее Наджибулла продержался более 3 лет. Он продержался бы еще долго, если бы демократическая власть Российской Федерации в лице Б.Н. Ельцина и его окружения не сдала бы его.

Оказавшись в полной международной изоляции, Наджибулла был свергнут в апреле 1992 года. Более 4 лет он укрывался в офисе ООН в Кабуле. Но в сентябре 1996 года, захватив Кабул, талибы зверски убили его, а затем повесили на всеобщее обозрение.

Президент РФ Борис Ельцин пожимает руку Саиду Абдулло Нури на переговорах по урегулированию таджикского конфликта в Москве, июнь 1997 года

Роль России

Бывший государственный советник президента Эмомали Рахмона профессор Ибрагим Усманов, участник всех переговорных раундов, не согласен с мнением Бориса Пастухова относительно применения афганской формулы национального примирения в Таджикистане российскими дипломатами.

В своей недавно вышедшей книге «Клятва миротворчества» таджикский ученый подчеркивает, что мир и согласие в Таджикистане были достигнуты благодаря плану президента Эмомали Рахмона и поддержке этого плана оппозицией.

- Соавтором мирного плана президента Таджикистана со стороны Объединенной таджикской оппозиции стал ее политический лидер Саид Абдулло Нури, - пишет профессор И.Усманов.

Так как роль президента Рахмона в СМИ и научной литературе отображена самым подробнейшим образом, в данной статье мы рассмотрим роль зарубежных государств в мирном урегулировании в Таджикистане.

Как уже убедились на афганском опыте времен Наджибуллы, без широкой международной поддержки обеспечение мира в любой стране окажется под вопросом.

Сегодня трудно переоценить выдающуюся роль российских дипломатов - Евгения Примакова и Анатолия Адамишина - в восстановлении мира в Таджикистане, так как благодаря им, в первую очередь, в Кремле более взвешенно стали подходить к мирному урегулированию в нашей стране.

Следует отметить, что, когда весной 1992 года разразилась гражданская война в Таджикистане, у России не было четкой программы. Разногласия, как и в Афганистане, существовали между военным и внешнеполитическим ведомствами.

Российские военные и бывшие полевые командиры Народного фронта, вытеснившие демо-исламистских боевиков, были уверены, что победили в гражданской войне, но летом 1993 года «гром грянул средь ясного неба».

13 июля в ходе молниеносной атаки боевики таджикской оппозиции полностью уничтожили 12-ю заставу российских погранвойск в районе Сари Гор и перебили более половины личного состава.

Это был прямой вызов Кремлю. Таких потерь российские пограничники не помнили со времен вероломного нападения гитлеровской Германии летом 1941 года.

Несмотря на грозные заявления почетного гражданина одного из колхозов Фархорского района, министра обороны Павла Грачева, инициативу в свои руки взял директор СВР Евгений Примаков.

Великолепный арабист, бывший директор Института востоковедения Е.Примаков буквально через две недели вылетел в горящий Кабул, чтобы обсудить проблему мирного урегулирования с бывшими моджахедами - президентом Бурхануддином Раббани и Ахмад Шахом Масудом.

В ходе этой поездки Е.Примаков получил также согласие лидера таджикской вооруженной оппозиции Нури относительно мирного решения конфликта в Таджикистане.

Из Кабула на следующий день Примаков вместе со своей командой вылетел в Тегеран, где встретился с президентом Ирана Рафсанджани, министром иностранных дел Велаяти и заместителем министра иностранных дел Ваези.

Инициатива директора СВР нашла понимание и поддержку у иранского политического истеблишмента.

В свою очередь, в августе первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Адамишин вылетел в Душанбе, где открытым текстом заявил, что необходимо сесть за стол переговоров.

Предложение было неожиданным, потому что новая элита, оказавшаяся у руля государства не без поддержки Кремля, верила, что Россия поможет добить исламских боевиков, перешедших на другой берег реки Пяндж.

Вопреки ожиданиям, А.Адамишин не уступил, и в апреле 1994 года начался 1-й раунд межтаджикских переговоров в Москве.

И лед тронулся.

Переговоры стали особенно интенсивными и плодотворными, когда Е.Примаков в начале 1996 года стал министром иностранных дел России. Еще один немаловажный фактор – это, несомненно, захват Кабула талибами в конце 1996 года.

В своих воспоминаниях Б. Пастухов рассказывает о том, как накануне подписания Соглашения о мире лидер таджикской оппозиции «мулла Нури» заявил, что они не будут подписывать Соглашение о мире, так как, посовещавшись, поняли, что продешевили.

А в это время в Кремле ждал подписания договора о национальном примирении Эмомали Рахмонов, президент Таджикистана. Вот-вот должен был появиться президент России Борис Ельцин.

Естественно, Б. Пастухов звонит своему шефу Примакову и говорит: «Евгений Максимович, катастрофа!» А тот отвечает: «Да не волнуйся, сейчас приеду».

«Примаков приехал, сделал несколько звонков, переговорил с Нури — и ситуация разрешилась», - рассказывает он.

По словам российского дипломата, причина скорого согласия лидера таджикской оппозиции была в том, что Саид Абдулло Нури уважал Примакова.

Роль Ирана

Иран - первая зарубежная страна, которая признала государственную независимость Таджикистана после распада СССР в декабре 1991 года. Так как у таджиков и иранцев общие исторические корни, в Москве очень ревностно относились к присутствию Тегерана в бывшей советской республике.

Но разногласия между Тегераном и Москвой разрешились из-за близости позиции на международной арене. Ряд экспертов утверждают, что первым шагом на пути сближения стала продажа двух российских подводных лодок Ирану.

Сближению позиций также способствовал визит Примакова, который предложил Тегерану участвовать в разрешении таджикского конфликта. В это время в Иране находилась часть оппозиции, в том числе Ходжи Акбар Тураджонзода.

Спустя много лет заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Ваези в своем интервью таджикскому журналисту Султону Хамаду сказал, что еще до приезда Е.Примакова в Тегеран под его руководством работала группа по разрешению таджикского конфликта.

О результатах работы постоянно докладывали президенту Ирана Рафсанджани. При необходимости, по предложению Ваези, он звонил президентам заинтересованных государств, чтобы решить возникшие проблемы в процессе межтаджикского урегулирования.

Как рассказывает Ходжи Акбар Тураджонзода, когда весной 1993 года он из Саудовской Аравии приехал в Иран, чтобы повидаться с родными, министр иностранных дел Велаяти убедил его остаться.

В ходе многочисленных бесед Велаяти убедил таджикского козикалона решить проблему за столом переговоров, а не на поле битвы.

По этой причине летом 1993 года Ходжи Акбар Тураджонзода и бывший председатель ПИВТ (запрещенной в Таджикистане в 2015 г. – Прим.ред.) Химматзода вылетели в Афганистан, чтобы убедить лидера Исламского движения Саида Абдулло Нури начать переговоры с властями.

Встречи «тройки» и Примакова с Нури почти совпали, и тот дал свое согласие.

К концу года вооруженная таджикская оппозиция уже была готова к переговорам. Официальный Душанбе, оказавшись под жестким давлением Москвы, согласился на переговоры в феврале 1994 года.

Получив согласие сторон, Иран и Россия решили, что переговоры должны проводиться под эгидой ООН. Вскоре внешнеполитические ведомства обеих стран написали обращение в адрес Генерального секретаря Бутроса Гали.

К тому времени в Душанбе уже функционировал офис спецпосланника Генсека ООН. Его руководителями в разные годы были Исмат Киттани, Ливиу Бота, Рамиро Пирес Больон и Герд Дитрих Меррем.

Осенью 1994 года в Тегеране противоборствующие стороны подписали соглашение о прекращении огня, которое впоследствии еще несколько раз продлевалось.

Роль Афганистана

Афганистан - страна, куда в декабре 1992 года, спасаясь бегством, ушли десятки, а может быть, сотни тысяч таджиков. В это время ключевыми фигурами в этой стране были этнические таджики: Бурхануддин Раббани был президентом, легендарный Ахмад Шах Масуд - министром обороны.

После поездки Е. Примакова в Афганистан Кабул посетил председатель Верховного совета Таджикистана, глава государства Э.Рахмон. В ходе встречи был обсужден ряд проблем, в первую очередь проблема возвращения беженцев на родину.

Ахмад Шах Масуд сказал, что необходимо решить таджикский конфликт мирным путем, потому что в мире немало сил, которые заинтересованы в ливанизации и афганизации Таджикистана.

По предложению президента Э.Рахмона Раббани в мае 1995 года организовал его первую встречу тет-а-тет с лидером вооруженной оппозиции Нури.

Участие Афганистана стало особенно активным, когда талибы захватили Кабул в конце сентября 1996 года.

Тогда мало кто знал, что движение «Талибан» - это совместный британский, американский, пакистанский и саудитский проект. Правительству Раббани было трудно противостоять группе, которую поддерживали и спонсировали такие влиятельные игроки.

Поэтому Масуд отступил в Панджшер, его новой столицей стал город Талукан, на севере Афганистана. На помощь Раббани пришли Россия и страны Центральной Азии, которые серьезно были озабочены появлением талибских фанатиков у своих границ.

Захват Кабула талибами ускорил процесс мирного урегулирования в Таджикистане. Россия, Иран и правительство Раббани приложили максимум усилий, чтобы вынудить противоборствующие стороны подписать мирное соглашение.

Масуд поставил жесткое условие таджикской оппозиции: они подписывают соглашение о мире, в противном случае он будет вынужден ликвидировать их военные базы на территории, которую он контролировал.

В результате один из важнейших раундов в декабре 1996 года состоялся в афганской деревне Хостдех, где не было элементарных условий, в том числе электричества.

В ходе переговоров стороны согласились прекратить боевые действия. Вечером 11 декабря таджикское телевидение сообщило, что война закончилась. В свою очередь, лидер оппозиции Саид Абдулло Нури приказал всем своим формированиям прекратить наступательные операции.

Через некоторое время из Афганистана вернулись не только беженцы, но и боевики, которые впоследствии были реинтегрированы в правительственные подразделения.