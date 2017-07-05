Агентство по гидрометеорологии РТ сообщает, что 6-10 июля в Таджикистане установится очень высокая температура воздуха – в столице столбик термометра достигнет 43-45 градусов.

По данным синоптиков, в эти дни в республике ожидается вынос жаркого воздуха с территории Ирана, Туркменистана, Узбекистана, с севера Афганистана и Аравийского полуострова.

В связи с этим в большинстве районов ожидается повышение среднесуточной температуры воздуха на 4-5 градусов.

По данным Гидрометцентра, в дневные часы температура воздуха в долинах районов республиканского подчинения и Согдийской области повысится до 38-43 градусов, в Хатлонской области - до 40-45, в горных районах - 31-36, в высокогорьях – 19-24.

Гидромет предупреждает, что в связи с повышенным фоном температуры в предгорных, горных и высокогорных районах республики ожидается прохождение гляциальных селевых паводков и селей. На реках Пяндж, Гунт, Зеравшан и Вахш ожидается повышение уровня воды.

Вчера в Таджикистане прошедшие проливные дожди с порывистым ветром и градом нанесли частичный урон народному хозяйству ряду районов республики.

По предварительным данным, как сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям, из-за природного явления, в результате схода селей в джамоате Анзоб села Усмон Айнинского района частично пострадали 15 домов, в джамоте села Ворух Исфаринского района Согда стихия нанесла частичный урон 5 домам местных жителей.

Также селевые паводки были зафиксированы в ряде сел Раштского района. В результате стихийного бедствия в поселке Гарм разрушен один дом.

Жертв среди населения нет, так как люди были своевременно эвакуированы, отмечает КЧС.

Стихия в Гарме, 4 июля 2017 года Шамсулло Мирзоев 1 /6

На территории Ляхшского района обильные проливные дожди стали причиной селевого паводка в селе Кашкатерак джамоата села Янгишахр –грязевая жижа заполнила приусадебные участки, а также частично были повреждены вспомогательные сооружения, грязевая жижа и камнепад стали причиной перекрытия 150 метров участки автодороги, ведущий в районный центр. Для расчистки дороги была привлечена спецтехника, движение восстановлено.

Для определения ущерба на местах работают Комиссии по чрезвычайным ситуациям вышеуказанных районов. Созданы совместные Штабы, которые ведут свою работу круглосуточно. На данный момент продолжаются работы по ликвидации стихийного бедствия.