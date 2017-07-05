Премьер-министра Пакистана Мухаммад Наваз Шариф прибыл сегодня с двухдневным официальным визитом в Таджикистан. Самолет лидера Пакистана приземлился в Душанбинском аэропорту ближе к полудню.

Официальный визит премьер-министра Пакистана в Таджикистан начался с торжественной встречи у "Касри Миллат". Эмомали Рахмон встретил высокого гостя и пригласил его подняться на почетный подиум, сообщает пресс-служба президент РТ.

Пресс-служба президента РТ 1 /12

На церемонии официальной встречи высокого гостя были выстроены части и подразделения Почётной гвардии и оркестр духовых инструментов, участвовали официальные делегации двух стран.

На церемонии встречи прозвучали гимны двух государств, под торжественный марш руководители Таджикистана и Пакистана прошли перед строем Почётной гвардии, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан, приветствуя участников военного строя, отдал дань уважения Государственному флагу Таджикистана.

Торжественная церемония встречи высокого гостя завершилась после знакомства Глав государств с официальными делегациями обоих государств.

В эти минуты лидеры проводят переговоры в формате "тет-а-тет". Позднее к ним присоединятся официальные делегации двух стран. по итогам переговоров в врасширенном формате состоится подписание ряда документов.