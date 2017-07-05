В столкновении с таджикской милицией, которое произошло ночью 4 июля на территории кишлака Ибрати Восейского района, убиты четверо близких родственников сбежавшего в ИГ экс-командира ОМОН МВД республики Гулмурода Халимова, сообщил «АП» источник в силовых структурах страны.

Близкие родственники беглого полковника - двое его братьев и двое его племянников были убиты в ходе оказания вооруженного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел.

Заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов госпитализирован с ножевым ранением в области легких, которое нанесли ему родственники Халимова. Он уже прооперирован и, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связах с террористическими организациями. По их данным все убитые и задержанные родственники Халимова пытались незаконно перейти в Афганистан.

Родители экс-главы ОМОНа являются уроженцами района Восе, до сегодняшнего дня там проживает немало его родственников.

Напомним, в начале июня месяца уголовное дело в отношении сына беглого командира ОМОН 18-летнего Бехруза Халимова было направлено в суд. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана - статья 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), а также статья 401 (наемничество).

В ходе следствия установлено, что Бехруз Халимов связался посредством социальных сетей со знакомыми своего отца и намеревался при их содействии выехать в Ирак или Сирию, чтобы присоедениться в ряды боевиков ИГИЛ.

Он был снят с рейса Душанбе-Москва 17 апреля сотрудниками правоохранительных органов Таджикистана.

Тогда источник «АП» в силовых структурах сообщил, что по некоторым данным Бехруз Халимов поддерживал связь со своим отцом, который воюют на стороне запрещенного в Таджикистане "Исламского государства". Через Москву он намеревался дальше перебраться в Ирак или Сирию.

Сын Халимова в прошлом году окончил школу в родном кишлаке Дараи Фон Варзобского района и занимался мелкой торговлей.

15 апреля журнал «Таймс» сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара был убит "военный министр ИГ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Как указывает издание, он был убит в результате авиаудара в западной части Мосула. Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова. Однако данную информацию о нейтрализации Халимова источники в Таджикистане не подтверждают. Беглый полковник до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.