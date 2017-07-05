Премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф сегодня прибывает в Душанбе с двухдневным официальным визитом.

По прибытию он проведет встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в формате "тет-а-тет". После состоятся таджикско-пакистанские переговоры в широком формате, по итогам которых ожидается подписание ряда двухсторонних документов, сообщили АП» в таджикском внешнеполитическом ведомстве.

Завтра, 6 июля, Наваз Шариф примет участие во встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани и премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибудут в Душанбе 6 июля.

Также завтра состоится трёхсторонняя встреча глав государств Таджикистана, Афганистана и Пакистана. В рамках встречи будет обсуждаться широкий перечень вопросов взаимодействия трех стран в сферах политики, экономики и безопасности.

Ранее УГАИ МВД РТ обратилось к жителям страны с просьбой воздержаться от поездок на север страны по дороге «Душанбе-Чанак» на один день: трасса будет закрыта для движения с утра до позднего вечера.

Среди экономических проблем основное внимание будет уделено торговле и инвестициям, энергетике, транспортной инфраструктуре и усилению контактов между деловыми кругами трех стран.

В центре внимания сторон также вопросы дальнейшей поддержки усилиям Правительства Афганистана по обеспечению мира и социально-экономического развития страны и совместной эффективной борьбы с угрозами региональной и международной безопасности.

Ожидается, что по итогам Душанбинской встречи будет принято Совместное заявление руководителей трех стран, направленное на всеобъемлющее партнерство, создание новых механизмов взаимодействия в ключевых направлениях сотрудничества и придание нового импульса региональным процессам.