Свадебный сезон открыт, а это значит: необходимо выбрать место проведения мероприятия, согласовать меню, заказать пригласительные открытки... Невесты проводят время в поисках свадебных нарядов, женихи с друзьями обсуждают церемонию бракосочетания, а их родители составляют список приглашенных и готовятся к проведению всех необходимых обрядов.

Приятные хлопоты, не так ли? И, казалось бы, ничто не сможет омрачить эти радостные чувства, но зачастую бывает так, что не хватает денег, а до дня свадьбы осталось совсем немного времени.

Не стоит отчаиваться! Банк Эсхата не пропустит свадебный сезон и придет к вам навстречу, предложив кредитный продукт «Хушбахти»!

Кредит предоставляется для проведения свадебных торжеств, включая обряды «Хатна» и другие торжественные мероприятия. Кредит для проведения свадьбы не требует залога. Да, вы правильно прочли «Не требует залога». Процесс рассмотрения заявки является упрощенным. Максимальная сумма кредита – 15 000 сомони.

Свадьба – это торжество, которое будут помнить всю жизнь! Постарайтесь провести этот день незабываемо. Банк Эсхата, в свою очередь, поздравляет всех, кто запланировал сыграть свадьбу в этом сезоне и желает им еще больше незабываемых радостных мгновений в жизни!

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