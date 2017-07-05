Следственный комитет присвоил гриф «Совершенно секретно» уголовному делу о мошенничестве на строительстве зданий в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Об этом РБК рассказал источник, ​близкий к руководству ФСБ:

«В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях». Адвокаты фигурантов дела дали подписку о неразглашении государственной тайны, подтвердил РБК адвокат одного из обвиняемых Андрей Гривцов. Подписку у защитника взяли в конце июня, уточнил Гривцов, отказавшись от дальнейших комментариев.



У адвоката главного фигуранта дела Андрея Каминова подписку пока не брали, рассказал защитник Руслан Коблев: «Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит. Мы к этому критически относимся». По его словам, к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним. РБК ожидает ответа от пресс-службы СКР.



Дело о хищении 227,5 млн руб. на строительных работах в резиденции главы государства «Ново-Огарево» было возбуждено в марте этого года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в унитарном предприятии «Атэкс», которое подчиняется ФСО, и еще нескольких компаниях, которые были субподрядчиками «Атэкса» при работах на правительственном объекте. В итоге под стражей оказались гендиректор «Атэкса» Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также бизнесмены Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов.

ФСО заказала «Атэксу» работы в «Ново-Огарево» за 5,7 млрд руб., следовало из данных портала госзакупок. Предполагалось, что поставщик работ за 388 млн руб. спроектирует гараж, гостиницу со спортивным залом, ангар для хранения парковой техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт, котельную и ограждения. Еще более 5,3 млрд руб. было выделено непосредственно на строительство. ФСО в дальнейшем судилась с «Атэксом», поскольку работы так и не были завершены. Арбитражный суд признал, что поставщик не выполнил часть работ, и взыскал с «Атэкса» в качестве неустойки почти 77,2 млн руб. Часть госконтрактов, которые получал «Атэкс», были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной, уточняла ранее «Новая газета».



Деньги выводились тремя разными схемами, следовало из ходатайства следствия об аресте фигурантов дела; одна из них, например, была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене. Кроме того, обвиняемым инкриминировали создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). К июлю трое из шести обвиняемых по делу признали вину и заключили досудебные соглашения. Об этом стало известно при рассмотрении апелляции на продление ареста фигурантам дела в Мосгорсуде в понедельник.



Преследование руководства и подрядчиков «Атэкса» связано с уголовным делом в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, рассказывали источники РБК. Михальченко — один из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга, его арест сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков. Также с Михальченко связано уголовное дело против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, где упоминается компания «Стройкомплект», фигурирующая также и в деле «Атэкса». Михальченко в дальнейшем может стать обвиняемым и по делу «Атэкса» — все фигуранты дела дали на него показания как на возможного организатора хищений, утверждал «Росбалт» со ссылкой на источники в ФСБ.