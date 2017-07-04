Российская авиакомпания «Ямал» начнет полеты из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан и Кыргызстан с середины сентября. Такое заявление сделал заместитель коммерческого директора авиакомпании Илья Лебедев.

«Мы долгое время не могли открыть продажу билетов из-за длительного процесса согласования рейсов. Билеты нужно продавать заранее, и чтобы создать глубину продаж. Мы приняли решение, что приступим к полетам с 15 сентября, а пока начнем реализацию билетов на эту и последующие даты», - сказал Лебедев РИА «Новости».

«Те допуски, которые мы получили, в том количестве и будем выполнять. По три рейса в неделю в Худжанд, Душанбе, Бишкек и Ош», - добавил Лебедев.

Пока неизвестно, сколько будут стоить билеты на рейсы "Ямала" в Москву из Душанбе и Худжанда.

Авиакомпания «Ямал» получила разрешение на выполнение рейсов в Душанбе и Худжандс 1 июля этого года. Однако пока так и не приступила к полетам. В Минтрансе Таджикистана связывают это с низким уровнем пассажиропотока из аэропорта "Жуковский".

Сегодня заместитель начальника департамента гражданской авиации Минтранса РТ Анвар Нуров сообщил "АП", что "право на выполнение рейсов по этим маршрутам может быть передано другому авиаперевозчику, если «Ямал» не приступит к осуществлению взятых на себя обязательств".

Рейсы авиакомпании «Ямал» в таджикские города были согласованы еще в мае нынешнего года. Переговоры по предоставлению авиакомпании «Ямал» право на выполнение этих рейсов продолжались между авиационными властями Таджикистана и России в течение полугода.

Еще в январе стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. Россия тогда сняла ранее введенные ограничения по отношению к таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана передумал, и предложил «Ямалу» летать в Куляб и Курган-Тюбе, вместо столицы. Российскую авиакомпанию это предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивалась практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд. Россия снова ввела ограничения на полеты «Сомон Эйр» в Москву. Они длились месяц.

В мае они были сняты: Таджикистан дал добро «Ямалу» на полеты в страну в том объеме, на котором настаивал российский авиаперевозчик. Однако авиакомпания пока так и не решилась начать полеты в РТ, и не начала продажу авиабилетов.

Ранее представители авиакомпании заявляли, что начнут летать в РТ в середине июня. Но полеты так и не начались.