Хайринисо Абдурахманова знает о свадебных платьях всё. Она директор душанбинского, свадебного салона «Нисо», в котором можно не только взять наряд на прокат или купить его, но и сшить свадебное платье на заказ. Кстати, hand-made всегда в тренде, поэтому платье в штучном экземпляре, которое создавалось специально для невесты, имеет все шансы превратиться в семейную реликвию.

Впрочем, даже выбирая свадебный наряд в прокат, нужно учитывать многие нюансы. Какие – рассказывает наш эксперт.

Будь модной невестой

Несмотря на то, что свадебная мода меняется, не так кардинально, как тенденции в повседневной или офисной одежде, свои тренды в этом направлении, безусловно, есть. В образе невесты внимание уделяется скорее деталям, чем конструкциям, например, сейчас на пике популярности находятся свадебные платья с открытой или полуоткрытой спиной, и соответственно, украшения там же. Этот дизайнерский элемент придает эффект чувственности, нежности и эксклюзивности всему образу невесты.

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Создавай иллюзию волшебства

Для таджикских невест идеально подойдут наряды с иллюзией декольте, т.е. вырез платья будет нежно прикрыт кружевом или тюлем с нежной вышивкой, которую можно разнообразить стразами и бисером. Иллюзия декольте прекрасно подходит для всех девушек, смотрится скромно, но в тоже время шикарно. Таким образом, и родственники не будут сетовать на то, что платье слишком откровенно, и невеста не потеряет от этого ничего – и даже выиграет элегантностью образа.

Если вы хотите остановить свой выбор на чувственном дизайне, обратите внимание на платья с V-образным вырезом, подходящие под любой тип фигуры, а особенно тем, кто хочет зрительно увеличить грудь.

Играй деталями, импровизируй

Детали – это то, что выделяет невесту из толпы, поэтому не пренебрегайте собственной фантазией и представленными возможностями для создания уникального образа. Последние тенденции говорят о том, что стразы, жемчуг, вышивка, тюль, атласные ткани - лучшие друзья невест. Прозрачные вставки были хитом в международных коллекциях всего прошлого года, но продолжают ими оставаться и в нынешнем году. На рукавах, в зоне декольте, на спине, а также прозрачным может быть и все платье – зависит только от вашего вкуса.

Идеальным дополнением к образу невесты станут камни на туфлях. Именно такие модели представили в своих новых коллекциях многие ведущие, мировые свадебные дома. Так что если вы относите себя к модной невесте, то сделайте выбор в пользу инкрустации на носике или каблуке туфлей, вне зависимости от того, будет ли это шпилька, широкий каблук, невысокий или даже босоножки.

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Играй с цветами, не будь скучной

Белый цвет остается в тренде всегда, но если вы хотите выделиться из толпы, почему бы это не сделать? Есть много прекрасных цветов, которые могут быть великолепной альтернативой белому. Нежный розовый, цвет шампань, серебристо-голубой, бледно голубой и даже красный! Все эти цвета прекрасно выглядят для любого силуэта.

Но если вы все-таки опасаетесь недопонимания со стороны, можете выбрать классику на свадебное торжество, и остановиться на ярком цвете для наряда, в котором вы будете во время проведения чойгаштака.

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Создайте свое платье

У свадебного наряда, заказанного в ателье, есть свои преимущества. В этом случае вы сможете максимально проявить свою фантазию и продумать свадебный наряд вплоть до мельчайших деталей. Когда к нам в свадебный салон и ателье «Нисо» обращаются с просьбой создать уникальное, эксклюзивное платье, мы учитываем все творческие задумки и пожелания заказчика.

Учтите, что самое главное при пошиве свадебного наряда на заказ – это найти профессионального мастера, который сможет точно понять ваши пожелания и осуществить быстрое и качественное изготовление. Ведь если мастер ошибется или неправильно истолкует вашу идею, то времени на переделку платья может и не остаться.

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