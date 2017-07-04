Милиция задержала 10 человек, подозреваемых в мародёрстве на крупнейшем вещевом рынке «Корвон», который сгорел вечером 2 июля. Используя панику и суматоху во время пожара, они украли уцелевшие от огня вещи, убеждены в МВД.

Пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджони Эмомали сообщил «АП», что предварительное расследование выявило группу людей, которые после пожара начали грабить уцелевшие товары.

«Мы выявили их и по видеокадрам с камер видеонаблюдения. И, кроме того, на тушении пожара были задействованы более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, и многие из них видели, как эти люди крали товар», - сказал он.

По данным МВД, если вина задержанных будет доказана, то им грозит уголовное дело, а затем суд.

Он не стал комментировать личности задержанных.

Ранее мэр Рустам Эмомали поручил столичной прокуратуре выявить истинную причину пожара на «Корвоне». Вчера МВД заявило, что причиной возгорания на рынке стало короткое замыкание в электропроводах.

Мэр поручил столичной прокуратуре в кратчайшее время выявить причину пожара и информировать о результатах проверки общественность города, сообщала утром его пресс-служба.

Рустам Эмомали поручил созданной рабочей группе, в которую вошли представители пострадавших от пожара торговцев рынка «Корвон», до 1 августа выяснить сумму ущерба, нанесенного пожаром каждому предпринимателю отдельно, и подготовить предложения по данному вопросу. Он также потребовал подготовить список пострадавших предпринимателей, которые получили кредиты в банках для развития своего бизнеса.

От пожара 2 июля пострадали 25 магазинов и 260 торговых точек "Корвона". Огонь уничтожил 480 квадратных метров.

В понедельник утром мэр принял пострадавших предпринимателей, и пообещал им освободить их от арендной платы и единовременных выплат в доход рынка всех пострадавших от пожара торговцев сроком на два года.

Он также указал, что сгоревшие торговые точки и магазины будут восстановлены в течение 30 дней.

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