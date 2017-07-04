В преддверии первой личной встречи президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина внимание прессы приковано не только к возможной повестке переговоров, но и к предполагаемому поведению двух лидеров, вплоть до мимики и жестов.

Обоим известно, что образ для политика "исключительно важен", пишет американский журнал Newsweek.

По версии издания, на встрече Трампа и Путина количество "неистового мачизма" достигнет "уровня, никогда ранее не наблюдавшегося в высших эшелонах глобальной политики". "Многое из написанного и сказанного по всему миру о взаимодействии двух лидеров будет основано на нескольких выбранных образах их общения", - говорится в статье Nesweek. В качестве примера "мачизма" издание приводит сильное рукопожатие Трампа как пример испытания физической силы других мировых лидеров (в частности, президента Франции Эмманюэля Макрона) или позирование Путина с голым торсом верхом на лошади.

Дональд Трамп Фото с сайта new-glance.com

Накануне Дерек Чоллет, бывший высокопоставленный сотрудник при администрации бывшего президента США Барака Обамы в сфере национальной безопасности, сказал CNN: "Я [ожидаю] олимпийский уровень мачо-позерства между этими двумя лидерами, оба из которых понимают важность символизма и восприятия их жесткими".

По части истинного "мачизма" Путина сложно превзойти, отмечает Newsweek. В конце концов, президент России является бывшим агентом КГБ, много лет занимается боевыми искусствами - самбо, дзюдо, каратэ и тхэквондо.

Известно и о попытках Путина "запугать" мировых лидеров с целью получить преимущество в переговорах. Так, журналисты любят припоминать ему эпизод десятилетней давности в Сочи, когда в комнату, где проходили переговоры президента РФ с канцлером Германии Ангелой Меркель, зашла собака российского лидера - лабрадор Кони. Глава германского правительства боится собак, с тех пор как ее укусили в 1995 году, отмечает Newsweek. После встречи двух лидеров в СМИ распространились фотографии с переговоров, на которых канцлер ФРГ сидит с напряженным лицом, а Путин улыбается.

Владимир Путин. Архивное фото.

Спустя девять лет президент РФ пояснил, что не знал о фобии своей германской коллеги, и заверил, что принес ей извинения за случившееся, сообщало РИА "Новости". Впрочем, после неприятного случая Путин уже неоднократно применял «собачью дипломатию» в той же манере.

Меркель же, комментируя неприятный инцидент с собакой, дала понять, что сочла поступок президента РФ намеренной демонстрацией силы. "Я понимаю, зачем ему приходится это делать - чтобы доказать, что он мужчина, - сказала тогда канцлер ФРГ. - Он боится собственной слабости. У России ничего нет, нет успешной политики или экономики. У них есть лишь это".

Но и Трамп, заступивший на пост президент США 20 января этого года, уже успел представить свой стиль особого приветствия мировых лидеров. "В предполагаемой попытке завоевать преимущество или, возможно, просто из-за непонимания сути процесса рукопожатия Трамп любит схватить руку своего коллеги, перед тем как энергично притянуть ее к своему телу", - пишет Newsweek. Издание напоминает, что это испытание пришлось пройти новоиспеченному президенту Франции Макрону во время встречи с президентом США в Брюсселе в мае этого года.

В статье отмечается, что точная повестка встречи Трампа и Путина в Гамбурге по-прежнему остается неизвестной. "Но одно можно сказать наверняка: никому из них не захочется провести встречу как более слабому", - заключает издание.

Ранее агентство Reuters сообщило о конкретном инструменте, который Трамп собирается использовать для снижения влияния России в странах Европы. Предполагается, что этим рычагом станут быстрорастущие запасы американского сжиженного природного газа (СПГ). Американский лидер намерен предложить увеличить поставки СПГ из США в страны Центральной и Восточной Европы. Предполагается, что тем самым американцам удастся ослабить влияние России в регионе и энергетическую зависимость европейских государств от РФ. Напомним, что Джо Байден, занимавший должность вице-президента США при Бараке Обаме, критикуя проект строительства газопровода "Северный поток - 2", уверял, что ни одна страна не должна использовать энергию в качестве оружия.

The Huffington Post: ставка в отношениях Трампа и Путина - жизнь на планете

Между тем журналист и координатор сетевой активистской группы RootsAction.org Норман Соломон в статье для The Huffington Post обращает внимание на более серьезный аспект, который ставит действующих лидеров США и России в один ряд: "Независимо от того, что вы думаете о Дональде Трампе или Владимире Путине, они держат весь мир в своих руках с помощью ядерной кнопки".

Автор статьи, переведенной InoPressa отмечает, что "мир, скорее всего, взорвется", если президенты РФ и США ввяжутся в обостряющиеся конфликты между двумя странами. Тем не менее многие американские критики Трампа начали его "травлю" за "лакейство" перед Путиным, вынуждая его доказать обратное. "Вскоре начнется новый шквал этой травли и принуждения, ставящий под угрозу любые хрупкие надежды на возможную разрядку, по случаю объявленной встречи Трампа и Путина на саммите G20 в конце этой недели", - пишет Соломон.

По мнению автора статьи, этот момент в истории человечества касается не Путина и не Трампа. "То, что поставлено на карту в развитии взаимоотношений между ними, - жизнь на этой планете", - считает журналист. "Война между двумя ядерными сверхдержавами в мире может погубить человеческую жизнь в гигантских масштабах, погружая Землю в катастрофическую "ядерную зиму", - предупреждает Соломон.

Журналист считает, что "в этом общем контексте подогреваемая враждебность по отношению к России довольно недальновидна". "Не лучше ли было бы, чтобы встреча Трампа и Путина приблизила Вашингтон и Москву к разрядке, а не приблизила нас к ядерному уничтожению?" - задается вопросом Соломон.

В конфронтации с США есть выгода для Кремля

Обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер обращает внимание, что за последние недели перед саммитом G20 "Америка Трампа и путинская Россия перессорились практически во всех важных политических областях, в которых намеревались сотрудничать, - от Сирии до Украины".

"К примеру, в Сирии, где виделся наибольший потенциал для компромисса, американский бомбардировщик сбил самолет сирийской армии, после чего Россия, уже раздраженная ракетным ударом Трампа по сирийской военной базе, пригрозила сбивать все американские самолеты, которые попадут в зону действия ее ПВО. Затем критическая ситуация приключилась в небе над Балтикой: самолет НАТО сблизился с российским самолетом, в котором в Калининград летел министр обороны РФ Шойгу. Тон России становится резче с каждым таким инцидентом", - отмечается в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Впрочем, конфронтация с США даже выгодна для Кремля, считает автор материала. "Нынешняя почти что истеричная антироссийская риторика в США сплачивает россиян за Путиным. А это очень практично меньше чем за год до президентских выборов", - поясняет обозреватель. "В свою очередь, сближение с Западом всегда было чем-то вроде хождения по краю пропасти: например, советского президента Михаила Горбачева, как и первого президента России Ельцина, обвиняли за это в слабости. Кремль не хочет рисковать", - полагает Аффентрангер.