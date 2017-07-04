СБУ ранее запретила Юлии Самойловой - участинце Евровидения от России въезжать на территорию страны на три года за то, что она ранее посещала Крым.

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны 70 артистам из России. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на спикера ведомства Олега Слободяна.

«Запрет на въезд поставлен на три года, причина – незаконное посещение Крыма», – заявил Слободян. Имен артистов он не назвал.

Спикер ведомства также прокомментировал сообщения о том, что украинские пограничники якобы отказали российскому актеру Владимиру Машкову во въезде на Украину для продолжения съемок фильма "Ликвидация" в Одессе.

«Это неправда. Он не ехал через украинскую границу, соответственно, украинские пограничники с ним не имели дело», – сказал Слободян.

По его словам, если Машков появится на границе, то служба будет действовать согласно украинскому законодательству и принимать решение на месте.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что запрет на въезд российских артистов «делает воздух чище», напоминает Газета.ру.

По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.

В настоящее время "черный список" российских артистов, кому запрещен въезд на Украину, насчитывает примерно 140 человек.