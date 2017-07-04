Очередной герой проекта «Таджикистан: поколение Next» обыкновенный таджикский мигрант. Благодаря невероятной харизме и таланту он уже стал новоиспеченной «звездой» российского шоу бизнеса. Сегодня его хиты "Нет измены" и "Мечтаю" раскручиваются на ведущих российских музыкальных каналах.
В интервью "АП" Далер Ашуров - он же Джон Даллер рассказывает о том, как начал работать с известным продюсером и композитором Денисом Ковальским, какая у него заветная мечта и многом другом.
Хулиган
- У меня было отличное детство, которое я вспоминаю исключительно с улыбкой.
Я всегда был главным хулиганом во дворе, который ставил весь дом и соседей на уши. Зашел на чужой огород, разбил окно, подрался или обидел соседского мальчика - это все я! Для меня было крайне сложно усидеть на месте хоть минуту, поэтому мои родители хоть и ругали меня, но по большей части им оставалось просто мириться с моим характером.
Еще сколько себя помню, всегда любил музыку. В пять лет отец подарил мне видеокассету с концертом Майкла Джексона. Моему счастью не было предела! Я постоянно пересматривал ее, пока другие дети смотрели мультфильмы, и подпевал каждой его песне. Поэтому не удивительно, что в саду меня считали мини Джексоном, а друзья каждый раз просили спеть что-нибудь из репертуара Майкла. И я пел! Billie Jean…
Единственный человек, кто не очень разделял мое увлечение, была моя мама. Она сердилась на отца, говоря, что это все баловство. Но тот всегда повторял: гордиться будешь, когда запоет.
Когда началась школа, пришлось искать компромисс, чтобы не огорчать родителей. Занятия музыкой откладывались на после учебное время. Но это тоже продлилось не долго, так как в классах постарше я стал постоянным диджеем всех школьных мероприятий.
Родителям я благодарен, низкий им поклон за воспитание, за терпение, ведь рос я в любви, и хоть им со мной было не просто, они дали мне все возможное.
Я богат тем, что у меня живы, здоровы родители, близкие, родные и мои друзья!
О начале карьеры
- Профессионально музыкой я начал заниматься в 19 лет, когда переехал в Москву. Чужой в чужой стране с единственной мечтой - петь! Было трудно, было много разочарований, но я не жаловался никогда, терпел и шёл вперёд, работая изо дня в день.
За это время мне приходилось быть и пицца мейкером и барменом и кальянщиком. В большом ночном клубе, где я работал, был огромный зал караоке. И однажды ко мне подошел директор этого заведения и предложил стать у него диджеем и вокалистом. Я поначалу не поверил, но, конечно, согласился. Да и зарплата там была намного больше!
И в тот момент я убедился в правдивости слов о том, что если чего-то сильно хочешь, это обязательно к тебе придет! А я ведь каждый день видел людей, которые приходили петь, и представлял, как я исполняю эти песни.
Бог нам дает то, что мы хотим, главное - терпение, любовь к своему делу.
Я репетировал по 2-3 часа, чтобы поставить голос и убрать акцент.
После, кем бы я ни работал, я всегда был уверен, что хоть одна из моих дорог доведет меня до моей цели.
О своих родителях
- Сейчас мои родители, к сожалению, в разводе... Но я общаюсь и всячески их поддерживаю, а они поддерживают меня.
Моя мама всю жизнь занималась торговлей, которую сама и организовывала, поэтому она много где бывала и повидала много стран, в отличие от меня и отца. Сейчас она живет в Душанбе и у нее маленький магазинчик. А отец живет Москве, он архитектор, строит, проектирует дома, но это совершенно за гранью моих интересов и я ничего в этом не понимаю.
О Родине
- Каждые полгода, иногда год, я летаю домой. Последний раз был в августе. И мне всегда очень приятно возвращаться туда. Наши горы, наш воздух… это все в моем сердце и на всю жизнь. Люблю свою страну и очень скучаю.
Я гражданин обеих стран и горжусь этим. Ведь и Россию я полюбил настолько сильно, что считаю ее своей второй родиной.
О вере в успех
- Секрет? Никакого секрета и нет, просто мне повезло, что я попал в нужный день и в нужную минуту на свой путь, по которому иду. Я всегда принимал и оставался благодарен трудностям, ведь они все были ради одной большой цели, а уж шел я к ней не так уж и быстро, много лет. И теперь еще впереди много работы. Каждого ждет успех, главное верить, молиться или загадывать желание под падающую звезду, кому какие способы приятнее, и кто во что верит)
Я за всё благодарен господу Богу! За удачу за счастье, за любовь, за то, что сердцем не гордый, за то, что люблю жизнь, за то, что жизнь прекрасна!
Я не знаю ничего того, что давалось бы легко или просто так. Каждая трудность, это ступень, которую нужно осилить, хотя иногда может показаться, что это невозможно, но выход есть всегда.
О друге и наставнике
- Меня поддерживает мой друг, мой наставник мой учитель, мой продюсер и композитор Денис Ковальский. Мы познакомились в том самом караоке. Он приходил туда попеть, так и заметил меня. Поначалу мы просто общались, потом начали дружить, ни о какой совместной работе я и не мечтал. А тут как-то он ко мне подходит и говорит: «Бро давай работать вместе, я хочу из тебя сделать новый проект». Ну, так как он очень большой любитель пошутить, я сначала не поверил, но, конечно же, согласился без всяких раздумий.
Денис пишет песни не только мне, он их пишет почти всем звездам России, Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову, Диме Билану и другим...
Он поверил в меня, а я доверился ему, и мы начали работать. Честно скажу, петь в микрофон в караоке, и работать и петь на студии - это две разные вещи! Денис, первое время мне очень сильно помогал и поддерживал, когда у меня что-то не получалось, давал правильные наставления, и постепенно он научил меня работать и слышать музыку, как он! А о моих хитах и песнях нечего и говорить, ведь в них всё сказано.
Денис пишет красивые слова и музыку, а я отдаюсь полностью каждой песне и пою её душой.
О заветной мечте
- Моя заветная мечта? Их много очень))) Например, когда-нибудь проснуться, а у тебя концерт в Олимпийском! Еще я бы очень хотел помочь всем тем, кому нужна помощь, детям сиротам, больным людям! В декабре прошлого года я был в онкологической больнице, куда мы привезли подарки и сладости, и впервые увидел столько людей со страшным заболеванием - рак! Я общался с детьми и мне было очень больно смотреть на них, мое сердце разрывалось, но несмотря на это, мы вместе рассуждали о мечтах, которые в скором времени обязательно сбудутся.
Еще я хочу, чтобы родители, которые распахнули передо мной дверь в жизнь, в старости не нуждались ни в чем. Чтобы все жили мирно и счастливо.
Ну и напоследок, я мечтаю повидать мир, заглянуть в каждый его уголок.
О личной жизни…
- Пока что я нахожусь в рядах холостяков, но дай Бог встречу когда-нибудь ту единственную, для которой смогу сделать всё, что она, и мы вместе захотим. Я хочу делить и проживать все что будет вместе, радоваться, грустить, смеяться.
В отношениях я больше всего ценю доверие и верность друг другу.
Я, конечно же, строю планы на будущее, в которых куплю свою квартиру в Москве. Женюсь и буду расти детей, для которых стану хорошим отцом. Ну, а пока этого не случилось, я работаю и не останавливаюсь на достигнутом.
А кроме музыки у меня есть друзья, с которыми мы ходим в боулинг или в кино, сидим в кафе и общаемся обо всем, и в том числе, строим планы.
Вот, например, в июле я собираюсь впервые прыгнуть с парашютом, готовлюсь к этому, пока морально))).
Собираюсь в будущем открыть свою линию одежды, дай мне сил Всевышний!
Я настроен на работу, хочется творить и творить ещё больше!
Авторизуйтесь, пожалуйста