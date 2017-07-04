В мангале на базе отдыха в Солнечногорском районе Московской области были найдены человеческие останки, сообщил источник в местных правоохранительных органах, передает РИА «Новости».

«Сторож базы отдыха почувствовал неприятный запах горелого. Во время обхода территории он обнаружил в мангале рядом с одним из домиков обугленные части человеческого тела и вызвал полицию. Неподалеку в кустах была обнаружена голова человека без ушей — они находились в мангале», — сказал он.

По его словам, подозреваемые в совершении преступления были найдены спящими в состоянии опьянения в домике рядом с мангалом.

«В этом помещении были обнаружены предполагаемые орудия преступления: топор, молоток, пила. Также в домике были найдены медицинские маски, бахилы, перчатки, полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь», — рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по месту жительства подозреваемых, где обнаружили, предположительно, следы крови. В данный момент они задержаны, один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане. В качестве возможной причины произошедшего рассматривается бытовой конфликт.