Они примут участие во встрече глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000 , которая состоится 6 июля в Душанбе.

Для участия в этой встрече завтра вечером в Душанбе прибудет премьер-министр Пакистана Мухаммад Наваз Шариф. Кстати, его визит будет носить официальный статус. Он проведет переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Утром 6 июля в Душанбе ожидается прибытие президента Афганистана Мухаммада Ашрафа Гани и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Дополнительная информация о данной встрече будет в ближайшее время.

Ранее УГАИ МВД Таджикистана попросило граждан воздержаться от поездок по трассе Душанбе-Чанак.

"Управление государственной автоинспекции МВД Таджикистана доводит до сведения граждан, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения в ходе проведения мероприятия проекта CASA-1000 6 июля с 06.00 по 18.00 движение всех видов транспортных средств на автотрассе «Душанбе-Чанак» от махалли «Варзобская ГЭС» до местности «Такфон» Айнинского района будет ограничено", - сообщало УГАИ.

Напомним, церемония официального запуска проекта CASA-1000 прошла 12 мая 2016 года в городе Турсунзаде при участии глав правительств стран-участниц проекта. Завершение реализации проекта предполагается в 2020 году.

Проект CASA-1000 предполагает строительства линии электропередачи для поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Пакистан и Афганистан.

На реализацию проекта CASA-1000 планируется потратить $1 млрд. 170 млн.