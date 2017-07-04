80 предпринимательниц со всех регионов Таджикистана получат президентские гранты за текущий год. Они выдаются для развития или создания малого и среднего бизнеса, новых рабочих мест для женщин страны.

Как сообщает пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве республики, для получения президентских грантов в конкурсную комиссию были предложены 415 проектов от таджикских предпринимательниц и домохозяек.

Согласно решению правительства республики, размер президентских грантов для женщин предпринимателей и домохозяек на текущий год составил: 20 грантов по 40 тыс. сомони, 20 грантов по 30 тыс. сомони , 20 грантов по 20 тыс. сомони и 10 грантов по 10 тыс. сомони.

Рабочая группа Комитета по делам женщин и семьи проведет через три месяца мониторинг реализации проектов, реализуемых посредством президентских грантов.

Ежегодные гранты президента Таджикистана для местных предпринимательниц и домохозяек были учреждены правительством республики в 2006 году.