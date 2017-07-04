Первого июля закончился срок, данный президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Агентству по борьбе с коррупцией на то, чтобы оно завершило проверку использования бюджетных средств республики и столицы, выделенных на строительные объекты.

В антикоррупционном ведомстве Таджикистана сегодня заявили «АП», что информацию по данному поручению президента журналисты смогут получить лишь в конце текущего месяца, когда в данном ведомстве (28 июля) состоится пресс-конференция с участием руководства Агентства. При этом в ведомстве не отметили, удалось ли им завершить в данный им срок указанную проверку.

Напомним, поручение глава государства дал 15 февраля на встрече с активом Душанбе, подчеркнув, что подробный отчет должен быть представлен и в правительство страны.

В своей речи Эмомали Рахмон поручил органу исполнительной власти города Душанбе «взять под строгий контроль процесс выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения высокого архитектурного стиля, качество строительства и целевое использование бюджетных средств».

Глава государства отметил, что за последние 10 лет антикоррупционное агентство провело в бюджетных организациях и учреждениях столицы и прилегающих к ней районах 800 проверок, по результатам которых выявлен материальный ущерб на общую сумму 159 млн сомони.

По его словам, нецелевое использование бюджетных средств выявлено в основном при выполнении строительных работ. При этом Эмомали Рахмон привел в пример проверку финансово-хозяйственной деятельности Управления капитального строительства столицы.

Президент напомнил также о строительстве таких крупных объектов столицы как медицинский центр «Истиклол» и «Душанбе-Плаза», где по результатам проверок был выявлен материальный ущерб на общую сумму 100 миллионов сомони.

Первые виновные уже есть

С другой стороны поручение, а точнее просьба проверить деятельность мэрии в конце января этого года прозвучала от нового мэра столицы Рустама Эмомали. Он попросили Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией начать расследование жалоб по поводу присвоения бюджетных средств в администрации города Душанбе.

Тогда заместитель руководителя Агентства Абдукарим Зарифзода говорил, что новый мэр столицы конкретизировал жалобы жителей столицы, они касались проекта “Доступное жилье”.

Агентством по фактам хищения бюджетных денег столицы в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе Саидшарифа Анварова было возбуждено уголовное дело. В начале апреля текущего года суд города Душанбе приговорил его к 18 годам лишения свободы за дачу взятки и растрату бюджетных средств при строительстве медицинского центра «Истиклол».

Как сообщалось по гостелеканалам, 65-летний Саидшариф Анваров обязан выплатить компенсацию в размере 9 млн сомони. К 18 годам тюрьмы также был приговорен Фазлиддин Махмудов, руководитель компании «Точикколхозсохтмон». Его заместитель Фируз Рахмонов получил пять лет тюрьмы.

Остальные фигуранты дела судом города Душанбе приговорены к крупным штрафам. Они также лишены возможности заниматься предпринимательской деятельности в ближайшие 3-4 года.

Напомним, на строительство медицинского центра «Истиклол» ушло более 706 млн сомони.