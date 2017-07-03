Зулайхо Носирова - воспитанница модельного агентства «Новая Эра» вошла в первую пятерку победительниц одного из самых престижных мировых конкурсов красоты по версии сообщества международных конкурсов красоты - World Beauty Queen 2017, финал котрого состоялся 2 июля в Сеуле.

Модель из Таджикистана завоевала титул «Суперталант». Такой награды она была удостоена за успешное выступление в кулинарном конкурсе, конкурсе рукоделия и в «Талант-шоу», в котором она исполнила восточный танец.

Модельное агентство «Новая Эра» заключило контракт от имени Зулайхо, которая, кстати, является матерью двоих детей, с немецкой версией женского журнала ELLE.

По условиям контракта, заключенного на год, Зулайхо будет принимать участие в фотосессиях и видеороликах для печатного издания и интернет-портала, а также присутствовать на ивентах и светских мероприятиях в качестве модели журнала.

Сама Зулайхо признается, что довольна своими результатами, хотя конкурс дался ей нелегко, потому как каждая конкурентка была достойна победы.

Напомним, что Зулайхо Носирова является финалисткой международного фестиваля моделей и дизайнеров Пьера Кардена в Астане (май 2015 г.), почетной моделью Международного Фестиваля Моды "Silk-Road 2015" (Душанбе). Также во время презентации Дома Мод "Dunya NEW Era" Fashion House она была удостоена звания "Лучшая Модель" по версии дизайнера американского бренда Terrani Couture.