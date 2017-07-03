Беженка из Сирии Иман Хассун окончила школу в Чите с золотой медалью и получила 91 балл на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства образования края Екатерину Горскую.

«Девочка-беженка из Сирии Иман Хассун в этом году с золотой медалью окончила школу №44. Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль», — сказала Горская.

Девушка рассказала, что ее мать из Читы, а с отцом она познакомилась во время обучения в Иркутске. После женитьбы ее родители переехали в Сирию и жили в Идлибе. В Читу ее семья приехала в 2015 году из-за начавшейся войны.

"Началась война, было очень страшно, и после того, как наш город атаковали, мы решили переехать на родину к маме, в Читу", — поделилась юная Иман.

«Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы «ы». Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно… Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета», — рассказала Хассун.

В итоге девушка сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл, добавили в региональном министерстве, и в настоящий момент она свободно владеет языком.

Сейчас девушка свободно владеет русским языком. Она говорит, что у нее две родины – Россия и Сирия, и мечтает, что однажды вернется в родной Идлиб.