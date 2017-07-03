Президент США Дональд Трамп в беседе с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ выразил озабоченность затянувшимся конфликтом между Дохой и арабскими странами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, пишет Коммерсантъ.

«Он подтвердил важность прекращения финансирования терроризма. Президент также подчеркнул, что единство в регионе имеет решающее значение для достижения целей Эр-Рияда по борьбе с терроризмом и содействия региональной стабильности»,— говорится в сообщении Белого дома.

Тем временем, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ согласились продлить на 48 часов срок действия ультиматума, предъявленного Катару. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление четырех стран.



Таким образом, страны согласились с соответствующим предложением Кувейта, выступающим посредником в переговорах с Катаром. Предыдущий срок, предоставленный Катару для ответа на выдвинутые в июне требования, заканчивался 2 июля.



Четыре страны направили требования Катару в конце прошлого месяца. В них от Дохи потребовали разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Однако 1 июля, за стуки до завершения 10-дневного срока, данного на ответ, Катар отказался от выполнения требований. Глава МИД страны назвал предъявленные требования «нарушающими суверенитет».

Однако глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани сообщил Кувейту, что передаст ответ своей страны на выдвинутые Дохе требования лишь 3 июля.

Напомним, в июне Катар оказался в центре международного конфликта: с ним разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Страны объяснили свое решение тем, что Катар якобы оказывал поддержку исламистам. Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн передали Катару список из требований, выполнив которые, Катар сможет вернуть дипотношения с вышеуказанными государствами.