​Стрельба у мечети Аррахма в Авиньоне произошла около 22:30 по местному времени (00:30 мск), ранения получили как минимум пять человек, сообщает издание La Provence со ссылкой на информацию, полученную на месте событий, которую подтвердили в полиции, пишет РБК.



Издание пишет, что два человека в масках подъехали к мечети на Renault Clio, они были вооружены пистолетом и винтовкой. Один из них вышел из машины и открыл огонь в тот момент, когда люди выходили из мечети.

Газета также цитирует очевидцев, которые рассказали, что один из двух стрелявших, чьи лица были скрыты под масками, открыл огонь около 22.30 по местному времени, после стрельбы нападавшие сумели скрыться. О состоянии пострадавших ничего не сообщается.

В результате стрельбы пострадали четверо человек у мечети, двое из них получили легкие ранения. Также оказалась ранена семилетняя девочка, она находилась в доме в 50 метрах от места стрельбы.

Полиция предполагает, что между местной молодежью мог возникнуть конфликт, что и привело к стрельбе, отмечает агентство Reuters.

Ранее, в четверг, 29 июня, был арестован неизвестный мужчина, который попытался въехать на автомобиле в толпу людей рядом с мечетью в парижском пригороде Кретей. В результате этого происшествия никто не пострадал.