Возгорание произошло на оптовом рынке, у 6-7 ворот базара. К настоящему времени пожар удалось потушить.

Очевидцы, которые собрались у горящего рынка передавали, что на тушение пожара приехали сразу несколько расчетов.

От чего произошло возгорание пока не известно, также не известно и о том, какой ущерб нанес огонь. Однако о пострадавших людях на данный момент информации нет.

Рынок "Корвон" занимает около 14 тысяч квадратных метров. Горит базар не в первый раз. С момента своего открытия в 2002 году рынок пережил 5 пожаров по причине замыкания в электропроводке. В последний раз в сентябре 2012 года на территории рынка произошел пожар, который начался также в вечернее время. Общий ущерб от всех возгораний составил около 3,5 миллионов долларов.