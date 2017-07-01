Наиболее привлекательными городами с точки зрения приобретения недвижимости для ультрамиллионеров с состоянием более $30 млн оказались Лондон, Токио и Нью-Йорк. Об этом сообщают аналитики брокерского агентства Kalinka-Barnes в пресс-релизе, поступившем в редакцию РБК.



Рейтинг привлекательности возглавил Лондон, в котором оказалось 6,4 тыс. так называемых ультрамиллионеров (то есть жителей, на счетах которых имеется более $30 млн). Больше трети таких лондонцев являются иностранцами, подсчитали в Kalinka-Barnes.

Средняя стоимость недвижимости, которую контролируют ультрамиллионеры в Лондоне, составляет $130 млн, говорится в пресс-релизе.

Британская столица привлекает богатых людей наличием престижных университетов, относительно низким уровнем преступности и высокой авиадоступностью, которую обеспечивают четыре аэропорта, указывают брокеры. К слабым сторонам города Kalinka-Barnes относит непривлекательную систему налогообложения, а также соотношение цены и качества жилья.



Второе место в рейтинге занял Нью-Йорк: он уступил Лондону по показателям личной безопасности и экологии. Тем не менее американский мегаполис опередил британскую столицу по совокупному числу сверхбогатых жителей — брокеры насчитали почти 8,4 тыс. ультрамиллионеров из Нью-Йорка. Четверть из них приехали в США из других стран, средняя стоимость их активов в сегменте недвижимости составила $165 млн, написано в пресс-релизе.



На третьем месте списка находится Токио, в котором проживает столько же ультрамиллионеров, сколько в Лондоне, утверждает Kalinka-Barnes. Доля иностранцев составила 8%, средняя стоимость жилья местных богачей оказалась равна $265 млн. Японская столица уступила конкурентам с точки зрения экологии и простоты ведения бизнеса, однако превзошла Лондон и Нью-Йорк по уровню личной безопасности, а также количеству элитной инфраструктуры и инвестиционной стабильности региона.



Предпочтения российских ультрамиллионеров отличаются от общемировых, следует из пресс-релиза. Если на первом месте оказался Лондон, то вторая позиция досталась Республике Кипр. «Связано это, прежде всего, с возможностью получения гражданства Евросоюза, на которое могут претендовать инвесторы, вложившие в недвижимость от €2 млн. Кипр является благоприятным и стабильным островом с высоколиквидной недвижимостью и отличной возможностью для внушительного прироста капитала», — объяснила генеральный директор Kalinka-Barnes Анастасиа Демидова-Зенонос.