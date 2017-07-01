К кибератаке вируса Petya, от которой преимущественно пострадали компании и ведомства на Украине, причастны те же хакерские группировки, которые совершили кибератаку на украинскую финансовую систему в 2016 году. Это свидетельствует о причастности к атаке российских спецслужб, заявили в Службе безопасности Украины.



Данные об участии в кибератаке хакерских группировок СБУ получила при «взаимодействии с международными антивирусными компаниями», сообщает РБК.

В СБУ считают, что последняя кибератака была направлена на «дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране». О том, что вирус является «прикрытием для масштабной атаки на Украину» свидетельствуют то, что у хакеров «отсутствовал реальный механизм» получения денег пользователей. «Обогащение не было целью атаки», — уверены в Киеве.

В украинской службе безопасности пришли к выводу, что вирус был предназначен для «уничтожения важных данных» и «нарушения работы государственных и частных учреждений Украины», а также для распространения паники среди населения.



В СБУ отметили «оригинальность» вектора заражения», связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения, что за последние годы «встречалось лишь раз» во время кибератаки со стороны Северной Кореи.