В Нью-Йорке бывший врач открыл стрельбу в больнице Бронкс-Лебанон, убив одного человека и ранив шестерых. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством, сообщает местная полиция, пишет Медуза со ссылкой на Associated Press .

Погибшая работала в больнице врачом. Среди раненных также есть сотрудники больницы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Сообщается, что нападавший был вооружен винтовкой AR-15, которую пронес в больницу под медицинским халатом. Он застрелился до прибытия полиции. Перед этим он попытался поджечь себя.

По данным СМИ, нападавший — это 45-летний Генри Белло, который работал в этой больнице семейным врачом. По информации Associated Press, в 2015 году он был вынужден уволиться из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Reuters называет его уроженцем Нигерии, который переехал в США после учебы на Доминике.

В начале 2000-х, пишет Associated Press, 23-летняя девушка обвинила Белло в незаконном лишении свободы, а в 2009-м его арестовали после жалобы двух женщин на попытки заглянуть к ним под юбки с помощью зеркала.