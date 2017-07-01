Центральный стадион Гиссара, где завершена укладка нового искусственного газона, примет первый международный футбольный турнир. С 3 по 8 июля тут пройдут соревнования под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных до 15 лет под названием «CAFA Under-15 Boys Tournament 2017», сообщает Федерация футбола Таджикистана.
За победу на турнире поборются юношеские сборные пяти стран – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Юношеская сборная Ирана, которая также должна была приехать в Таджикистан, в последний момент отказалась от участия в данном турнире.
Согласно регламенту, турнир «CAFA Under-15 Boys Tournament 2017» пройдет по круговой системе в один круг. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.
Всего на турнире для юношеских сборных стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации, который стартует в понедельник, 3 июля, будут сыграны 10 матчей. Все игры пройдут на Центральном стадионе Гиссара, где на днях завершилась работа по укладке нового искусственного газона.
Календарь игр турнира «CAFA Under-15 Boys Tournament 2017»
1-й тур
3 июля (понедельник)
18:00 – Кыргызстан – Узбекистан
21:00 – Афганистан – ТАДЖИКИСТАН
2-й тур
4 июля (вторник)
18:00 – Кыргызстан – Афганистан
21:00 – Узбекистан – Туркменистан
3-й тур
5 июля (среда)
18:00 – Туркменистан – Кыргызстан
21:00 – ТАДЖИКИСТАН – Узбекистан
4-й тур
7 июля (пятница)
18:00 – Афганистан – Туркменистан
21:00 – ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан
5-й тур
8 июля (суббота)
18:00 – Узбекистан – Афганистан
21:00 – Туркменистан – ТАДЖИКИСТАН
Примечание: все матчи пройдут на Центральном стадионе Гиссара.
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