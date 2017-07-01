И вновь хорошая новость от Банка Эсхата для тех, кто шагает в ногу со временем и использует дистанционные банковские услуги. Теперь подключение к системе Интернет Банк снова стало бесплатным!

Количество пользователей системы возрастает с каждым днем. Именно доступность и удобство в использовании привлекает пользователей услуги. В Интернет-Банке одни пополняют баланс телефона и платят за интернет, другие переводят свои денежные средства с карты на текущий счет, третьи часто обменивают валюты.

И все это можно сделать, не выходя из офиса или дома, что ощутимо экономит драгоценное время и деньги наших клиентов.

Вы до сих пор не подключены к системе? Приходите в офис Банка Эсхата и подайте заявку на подключение! Специалисты банка в тот же час откроют вам доступ к системе! К тому же, Интернет-Банк доступен и в мобильной версии на смартфонах с операционной системой Android или iOS через приложение «Eskhata Mobile Banking». Мы становимся ближе!

Бесплатное подключение предоставляется как физическим, так и юридическим лицам. Дополнительную информацию о системе Интернет-Банк смотрите на нашем сайте или обращайтесь в контакт-центр Банка Эсхата по номеру 446000600.